La prima guerra mondiale e la vita in trincea

La I Guerra Mondiale. Gli storici la chiamano la ’Grande guerra’ poiché per tutti, soldati e civili, fu terribile e devastante. Particolarità di questo conflitto furono le trincee: camminamenti scavati nel terreno (a volte anche molto stretti e claustrofobici), da cui si combatteva ma dove si viveva. I soldati potevano stare in trincea anche mesi, circondati da fango, sporcizia e compagni morti. Anche il cibo scarseggiava. Durante questo conflitto i militari, inizialmente entrati in guerra volontariamente e entusiasti dell’esperienza, nel tempo hanno avuto paura di affrontare la vita in trincea. Ogni momento poteva essere mortale sotto gli attacchi nemici. In classe abbiamo letto alcune testimonianze di soldati, tra la sofferenza per una guerra logorante che nessuno voleva più combattere e la straziante nostalgia di casa e degli affetti più cari. Possiamo fare una riflessione: siamo sicuri che noi avremmo resistito davvero poco in quelle pessime condizioni poiché, per fortuna, siamo abituati a tutt’altra vita e, pensando a tutto questo, ci reputiamo molto fortunati per non aver dovuto vivere quel periodo storico e affrontare quel genere di difficoltà. Allo stesso tempo, siamo grati ai nostri predecessori per essersi sacrificati per la patria con coraggio e abnegazione.

Aurora Capitani, Maria Vittoria Tomassini, Mattia Achilli, Davide Drudi Classe III A