"La prima sfida saranno i conti Politica? Meglio essere trasversali"

Una delle prime cose che farà il neo presidente della Polisportiva comunale, Michele Nitti, sarà "verificare l’ultimo bilancio presentato dal direttivo uscente e confrontarmi con il revisore legale, per capire la situazione e di conseguenza come improntare la programmazione futura". Nitti va subito al sodo in attesa di espletare le formalità di rito che vedranno l’insediamento della lista e a seguire la nomina del presidente la settimana prossima.

Nitti, la prima cosa che farà?

"Incontrerò i dipendenti assieme alla lista. Vogliamo dare attuazione al programma che verte su due pilastri: l’aspetto sociale e quello gestionale che dovranno integrarsi. Inoltre la Polisportiva dovrà interagire con tutte le società affiliate e quelle che vorranno esserlo in futuro. Dobbiamo tenere in considerazione l’aspetto gestionale visto che la Polisportiva è pur sempre un’azienda con le sue problematiche. Strategie commerciali per aumentare l’utenza, formazione del personale, modelli organizzativi sono alcune delle cose che intendiamo fare. Poi grande attenzione agli aspetti sociali e un piccolo sogno".

Quale?

"Le Polimpiadi, una sorta di olimpiadi territoriali con le società della zona e altre arrivate da fuori, un modo per dare visibilità allo sport del territorio e portare altre realtà con ricadute anche sulla ricettività".

Una delle sfide che dovrete affrontare sarà quella dei conti visti gli aumenti energetici dell’impianto natatorio. Due i punti: contributo comunale e convezione.

"Il tema è essenziale. E sarà importante affrontare l’aspetto del contratto di concessione dell’impianto e verificare le clausole che vi sono. E’ una delle prossime cose che farò. A sindaco e assessore ho già detto che cercherò di avere un rapporto molto stretto e continuo con l’amministrazione per consolidare le relazioni tra le parti".

Guardando le prime reazioni, è un presidente che piace da destra a sinistra. Si sente più sereno?

"Le ideologie sono un argomento che non ci riguarda. Ci siamo trovati a essere trasversali e questo ci può dare forza. Essere espressione di solo una parte è come avere un’auto con due sole ruote. Noi ne vogliamo quattro, che spingano tutte".

Ci dice quali politici si sono complimentati con lei per la vittoria?

"Sarò sincero, nessuno. Ma è probabile che accadrà. Sono in questa città da dieci anni e non ho fatto attività che mi portassero a incontrare esponenti politici. D’ora in poi è pensabile che accada, ci mancherebbe altro".

Essere presidente della Polisportiva significa percepire zero euro, ma risolvere tante beghe. Penserete a stipendi per il consiglio?

"In effetti è paradossale che un compito simile non sia retribuito. Ho letto l’attuale statuto e non nega retribuzioni. Per il momento non cambierà nulla, ma non escludo che in futuro venga trattata la questione. Comunque deciderà l’assemblea".

Andrea Oliva