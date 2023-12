La prima volta. Mattarella archivia la ‘guerra fredda’ con San Marino

Nove anni dopo Napolitano. In un clima che non sa più di ‘guerra fredda’. Ma anzi, di rinnovata amicizia. San Marino non è più il ’paese canaglia’, quel paradiso fiscale da prendere a muso duro. Ma quello che ha bussato alla porta dell’Europa. E al quale l’Europa sta per aprire. È la prima volta di Sergio Mattarella sul Titano, 12esimo presidente della Repubblica italiana dal 2015. È il quinto capo di Stato a salire a San Marino dall’istituzione della Repubblica italiana. Prima di lui Giuseppe Saragat nel mese di novembre del 1965, Sandro Pertini il 20 ottobre del 1984, Francesco Cossiga l’11 giugno del 1990 e Giorgio Napolitano nel 2014. Di quell’amicizia che, dopo anni difficili, è tornata ad essere ‘affettuosa’, parla nel suo discorso durante l’udienza a Palazzo Pubblico anche il presidente Mattarella. "Abbiamo assistito negli ultimi anni a un vero e proprio cambio di paradigma delle nostre relazioni – dice – in un lavoro comune teso a definire priorità e linee d’azione nell’interesse dei nostri concittadini e della causa della pace universale". Linee comuni, progetti concreti. "La Commissione mista tra Italia e San Marino – ricorda – si è riunita due volte, nell’ottobre 2021 e nel marzo di quest’anno divenendo una cabina di regia che ha prodotto risultati con la conclusione di cinque importanti accordi internazionali negli ultimi tre anni". Il governo di San Marino e il governo italiano "operano con un ritmo serrato di incontri tra i rispettivi ministri, che hanno spesso condotto alla firma di importanti intese programmatiche e alla creazione di tavoli di lavoro all’interno dei quali sviluppare il dialogo e la cooperazione". Il presidente Mattarella si mette al fianco del Titano nella ’corsa’ verso l’Ue. "Proprio in questi giorni San Marino è impegnata nelle fasi decisive del negoziato con l’Unione europea per un accordo di associazione che le assicuri l’accesso ai benefici di un’integrazione con le regole dell’Unione europea. Un negoziato che richiederà, certo, scelte lucide e coraggiose, un’occasione storica, sia per l’Unione sia per la vostra Repubblica – dice rivolgendosi ai sammarinesi – L’Italia è al vostro fianco in questo processo, nella convinzione che San Marino sia parte significativa della grande famiglia europea. Mi auguro, quindi, che il negoziato possa avere rapidamente successo".

Un sostegno, quello che l’Italia dà a San Marino, che si ritrova nelle parole pronunciate dai Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina. "La sua presenza a San Marino – dicono salutando l’arrivo sul Titano del presidente italiano – è segno della concreta vicinanza che, dalle prime fasi del percorso negoziale ad oggi, ha distinto l’Italia e resa partecipe, solidale e proattiva, alle scelte adottate dalla Repubblica di San Marino di essere parte del mercato unico europeo".

Un legame, quello tra vicini di casa, che ha radici lontane. "I nostri due Paesi sono legati dal filo indissolubile di una storia millenaria – ricorda Mattarella – Durante il Risorgimento italiano, San Marino accolse e protesse Garibaldi, nonostante i rischi di ritorsioni delle truppe austriache. L’ospedale di guerra sul fronte veneto, durante il Primo conflitto mondiale, sorse con spirito di generosità dalla Repubblica del Titano, a fianco dei combattenti italiani, così come, durante la Seconda guerra mondiale, San Marino accolse decine di migliaia di sfollati durante il passaggio del fronte". Senza dimenticare, storia più recente, gli aiuti partiti dalla piccola Repubblica agli alluvionati della Romagna. "Vorrei qui ricordare le vittime della tragica alluvione che ha colpito i territori dell’Emilia Romagna, tanto vicini alla vostra Repubblica, e vorrei qui ringraziare San Marino e la sua protezione civile per la fattiva solidarietà dimostrata in quell’occasione".