La primavera sboccia con Giardini d’autore

La primavera sboccia nel cuore di Rimini con Giardini d’autore. Torna sabato e domenica la manifestazione botanica che unisce la passione per la natura alla creatività e bellezza. Castel Sismondo schiuderà le sue stanze per ospitare eventi legati alla manifestazione che si svolgerà in piazza Malatesta, tra il Bosco dei Nomi e la Piazza dei Sogni. Ancora una volta i protagonisti saranno i vivaisti in Piazza Giardino pronti a presentare la propria offerta botanica dando l’occasione di conoscere ed acquistare piante ed essenze uniche o rare per giardini e terrazzi. Largo spazio agli artigiani e designer che caratterizzeranno la Corte delle Meraviglie, e saranno presenti le aziende agricole della Giardini Farm Market con prodotti di eccellenza della terra. Ma Giardini d’autore non si esaurirà nell’offerta dei vivaisti. Sarà un weekend da vivere tra laboratori di giardinaggio, appuntamenti speciali, corsi di decorazione, incontri, visite guidate e passeggiate. Oltre sessanta appuntamenti in programma per chi vuole dedicarsi al mondo del giardinaggio. Un’arte e una passione che si può coltivare fin da piccoli, cosa possibile all’Arena Francesca da Rimini dove prenderà vita lo spazio Giardini Kids - Imparare dalla Natura, accanto alla Fattoria Urbana in collaborazione con il Podere Santa Pazienza. Sono previsti laboratori, corsi e appuntamenti dedicati ai più piccoli per imparare giocando. Se poi al termine dei laboratori sarà sorto un languorino non mancherà il buon cibo con il bistrot a sfioro sull’acqua firmato da Maré.

Anche quest’anno ci saranno tante novità. Per la prima volta l’Ala Isotta del Castello si aprirà a Giardini d’autore. Al primo piano sarà possibile scoprire le proposte di Spazio B**K, una libreria indipendente di Milano specializzata in libri illustrati, grafica, fumetto e artigianato da tutto il mondo, con una selezione di narrativa e saggistica per bambini e adulti. Al piano superiore verrà allestita l’esposizione fotografica ‘Continere’ che ripercorre le tappe del progetto Res in terra nato da un’idea di Meri Monaldi e Barbara Stella in collaborazione con l’Istituto oncologico romagnolo e firmato in collaborazione con l’Ufficio pari opportunità della Provincia. altra sorpresa sabato a mezzogiorno. Grazie alla collaborazione tra Galleria Augeo, Muse Monaco e Giardini d’Autore sarà presentato nella Corte di Castel Sismondo il volume The Daily Bouquet con la presenza dei relatori Ivo Bonacorsi e Rita Rovelli Caltagirone. Da ricordare il ritorno delle passeggiate culturali per scoprire le corti private della città di Rimini. Partendo dal cortile del Soccorso di Castel Sismondo, si arriverà a Palazzo Ghetti, oggi sede centrale di Banca Malatestiana.