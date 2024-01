La Primavera si riprende il ’Neri’: c’è l’Olbia

Oltre due settimane di sosta, e oggi il ritorno in campo. Hanno ricaricato le batterie i biancorossi della Primavera 3 del Rimini che oggi si ’riprendono’ il sintetico del ’Romeo Neri’ per affrontare l’Olbia. Prima gara dell’anno nuovo per la formazione di mister Brocchini, ma anche primo match del girone di ritorno. All’andata, al debutto, i romagnoli non avevano avuto affatto vita facile contro il sardi (3-0) e oggi cercano il riscatto. Anche per dimenticare un finale di girone d’andata nel quale il Rimini era riuscito a raccogliere molto poco. C’è da muovere la classifica per provare a issarsi nuovamente a un passo dalle big del girone e lasciarsi alle spalle la zona pericolossisima della classifica. Impresa non impossibile contro quell’Olbia che nel girone d’andata ha raccolto soltanto tre punticini in più rispetto ai biancorossi prossimi avversari. Ci si attende un vero e proprio braccio di ferro oggi al ’Neri’.

Primavera 3. Girone A (14ª giornata): Rimini-Olbia, Arzignano Valchiampo-Pergolettese, Fiorenzuola-Carrarese, Lecco-Lucchese, Pro Patroa-Modena, Triestina-Pro Sesto. A riposo la Pro Vercelli.

Classifica: Modena 28; Pergolettese 26; Pro Vercelli 24; Triestina 21; Pro Sesto 20; Arzignano Valchiampo 16; Olbia 15; Pro Patria 14; Rimini 12; Lecco, Fiorenzuola 11; Lucchese 10; Carrarese 8.