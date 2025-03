La primavera splende grazie a un murales

È già arrivata la primavera nel sottopasso di via Pantano. Un anticipo di stagione grazie a spray e colori vivaci sulla parete che è stata appena dipinta con soggetti tipici della primavera. Sullo sfondo verde e rosa, con rami di ciliegio, svolazzano farfalle e api, mentre alieni-insetto con 4 occhi sorridono a chi passa lungo la strada che collega la zona a mare alla zona a monte della stazione. A mettere la firma sull’opera di arte urbana, la crew composta da Erika Ciuffoli, Giacomo Vimini, Diego Roncarati, Mattia Tagliazucchi, Giacomo Penzi, Cosetta Venturi, Michele Droghini, Leonilde Rubino, Giuseppe De Stefano. La maggior parte dei writer sono gli stessi autori dei primi due murales legati ad altre stagioni.

"Anche questo terzo murales è davvero molto bello – spiega il vicesindaco e assessore alla cultura Federico Vaccarini – Gli artisti hanno realizzato un’esplosione di colori e gioia trasformando la parete in un dipinto come fosse una tela di cemento. I murales sono una forma di arte urbana importante e strategica, oltre che storica, attraverso la quale si realizza la riqualificazione di aree che altrimenti resterebbero anonime. Sono opere capaci di parlare a chiunque, di dare anima ai luoghi. Ora manca solo l’ultima stagione. Tempo qualche mese – annuncia Vaccarini – e il sottopasso di via Pantano sarà completato anche con il murales dedicato all’estate. Ai maestri della crew vanno i nostri complimenti per quello che hanno creato fino ad ora e per la passione che mettono nella loro arte".

Continua dunque la collaborazione tra ente pubblico cattolichino e i writer del territorio anche per il recupero artistico ed estetico di alcune aree della città: un esempio di coinvolgimento degli artisti di strada locali nel pieno rispetto degli spazi pubblici. Da questo punto di vista Cattolica fa scuola.

lu. pi.