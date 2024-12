"La priorità è avere energia pulita"

"Pesando i costi e i benefici sono sicuro che l’energia pulita prodotta sia la cosa più importante – dice Luca Rinaldi –. Non avrei problemi se durante una giornata in spiaggia mi capitasse di scorgere in lontananza delle pale eoliche al largo. Quello che pesa di più e soprattutto ciò su cui bisognerebbe concentrarsi è la transizione energetica, con le pale eoliche in mare si andrebbe verso questa strada. Di questi tempi la questione dell’energia pulita e delle fonti rinnovabili è più che mai centrale e invece di pensare al paesaggio e alla deturpazione, occorrerebbe investire in questo più fondi e gestiti in maniera migliore".