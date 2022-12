La Pro Loco celebra trent’anni di attività

La Pro Loco San Giovanni in Marignano nel 2022 ha festeggiato i 30 anni di attività e si sta preparando ad affrontare un nuovo anno pieno di avventure ed eventi. Il 2023 sarà inaugurato come da tradizione dalla Festa della Befana in piazza Silvagni il 6 gennaio quando gli Elfi di Natale della Pro Loco affiancheranno la ’dolce vecchina’ nella distribuzione delle calze a tutti i bimbi di San Giovanni in Marignano. "Il mese di gennaio prosegue con il ritorno in piazza di un altro appuntamento che sta molto a cuore all’associazione e ai cittadini, la tradizionale benedizione degli animali – conferma Barbara Mariani, presidente della Proloco – per la ricorrenza di Sant’Antonio abate che si terrà domenica 22 gennaio. Festa molto sentita nella cultura contadina e dedicata principalmente agli animali da lavoro si è ormai trasformata in un momento di incontro per tutti gli amanti degli animali da compagnia".

Altro tradizionale appuntamento per i marignanesi sarà il Carnevale, che si è oramai trasformato in una festa di piazza più a misura di bambino. Le ultime edizioni infatti hanno visto il coinvolgimento di tante associazioni del territorio che hanno collaborato per animare il pomeriggio fra giochi dolci e musica. "Saremo come sempre presenti alla Notte delle Streghe in estate – prosegue Mariani – come le tante scenografie a tema realizzate artigianalmente dai volontari della Pro Loco, le streghe e le creature fantastiche. E poi dal mese di luglio partirà ’Estate fuori dal Comune’, la rassegna di eventi estivi che nel 2023 giungerà alla sua quarta edizione. Per tutta l’estate inoltre tutti i giovedì la piazza Silvagni accoglie il mercatino dei bambini che si incontrano ogni anno sempre più numerosi. Al culmine dell’estate torna la ’Notte dei talenti’, il frizzante talent show che è ormai diventato un appuntamento fisso dell’estate marignanese e che attira talentuosi concorrenti da ogni parte d’Italia. Presto saranno aperte le iscrizioni per la nuova edizione che si svolgerà il 29 luglio".

Un evento tutto nuovo che ha visto invece nello scorso settembre la sua prima edizione è Respirarte-Incursioni artistiche nel Borgo. L’arte e la musica dal vivo hanno conquistato e animato le vie del centro storico. Non una semplice esposizione di opere d’arte ma pittori, scultori, fumettisti e artigiani che lavorano dal vivo accompagnati da musicisti, ballerini e performer. Una serata magica e piena di "petere nel 2023 sperando di poterne realizzare un doppio appuntamento". Infine negli ultimi anni sono partiti dei progetti direttamente rivolti a ragazzi e ragazze delle scuole medie e superiori. "Ogni estate parte infatti un progetto in rete col Comune per dare la possibilità di fare esperienza di volontariato nelle associazioni marignanesi – conclude Mariani –. Nel 2022, 17 giovani dai 14 ai 20 anni hanno deciso di venire in Pro loco per mettersi in gioco e affiancare i volontari più grandi nella realizzazione degli eventi e delle iniziative. Ragazzi e ragazze che durante l’inverno continuano a seguire le nostre iniziative. Ogni lunedì sera il centro giovani è aperto per AttivaMente per proporre serate dove i giovani possono confrontarsi".

Luca Pizzagalli