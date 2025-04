La Pro Loco compie 60 anni: "Valorizziamo Santarcangelo"

Un compleanno importante per la Pro Loco di Santarcangelo: sessant’anni di eventi, visite guidate e cultura. Parliamo insieme al presidente Filiberto Baccolini delle peculiarità della Pro Loco di una delle città più belle dell’Emilia-Romagna.

Cosa l’ha spinta a prendersi questo incarico importante?

"Santarcangelo si fa amare per le sue eccellenze dal punto di vista turistico, artistico, culturale, storico e sportivo, ma soprattutto perché è una città che ha un forte senso di appartenenza e dona molto a chi s’impegna nel valorizzarla".

Quanti soci ha la Pro Loco?

"Circa 600 soci, che prestano il loro tempo gratuitamente per le altre persone e per la città".

Da dove viene la maggior parte dei turisti?

"Arrivano da tutta Italia, specialmente dalle regioni limitrofe. Negli ultimi anni c’è stato un aumento di turisti stranieri: oltre ai nostri vicini francesi, austriaci e tedeschi, abbiamo registrato anche turisti da oltreoceano, in particolare dagli Stati Uniti e dal sud America".

Qual è l’evento che attrae più persone? Quanti sono gli eventi organizzati dalla Pro Loco?

"La Pro Loco collabora con l’amministrazione e con le associazioni a tutti gli eventi di Santarcangelo, con la missione di essere, come dice il nome stesso ’pro loco’ cioè a favore del luogo, valorizzando le bellezze e ricordando le persone che hanno dato lustro al paese. San Martino è sicuramente l’evento numero 1: in questa festa secolare e importantissima organizziamo il Palio della Piada. Tra gli eventi organizzati direttamente dalla Pro Loco, che sono circa 40 ogni anno, e abbracciano cultura, storia, musica, sport ed enogastronomia, Calici Santarcangelo è sicuramente la più amata: negli anni gli espositori sono diventati anche internazionali, ma il re dei vini per noi resta il Sangiovese".

Quante classi vengono ogni anno in visita? Cos’è che suscita maggiore interesse negli studenti?

"Ogni anno arrivano in visita circa cinquanta classi, dalle elementari fino alle superiori. Il maggior interesse è per le nostre grotte, che stupiscono sempre i giovani, e per le leggende del Ribès e della Dama Bianca".

Ci sono degli eventi dedicati ai più piccoli?

"Le grotte allestite per Halloween sono un evento per far divertire bambini e ragazzi, ma anche per far conoscere a tutti il mondo sotterraneo della città, che ancora a qualche santarcangiolese non è noto".

Come festeggerete il 60° compleanno della Pro Loco?

"Faremo una festa per i 60 anni della Pro Loco in primavera, rievocando fatti e persone dal 1965 ad oggi. I dettagli saranno pubblicati sul sito e sui canali social".

Laila Brighi