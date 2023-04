La promozione passa da Vienna

Se anche l’ambasciatore italiano a Vienna, Stefano Beltrame, ricorda in pubblico i suoi trascorsi di gioventù nelle discoteche di Riccione, allora la missione promozionale a Vienna e poi Monaco dell’amministrazione comunale e di Federalberghi può dirsi compiuta. "Non si aspettavano una proposta turistica così ricca. Dopo il Covid siamo stati i primi a proporre un’iniziativa di conoscenza reciproca di questo tipo" dice la sindaca dopo avere presentato l’offerta di Riccione in vista della nuova stagione, organizzati con il supporto di Apt Servizi Emilia Romagna nelle due città strategiche di Austria e Germania. Presenti a Vienna, in pieno centro storico, oltre 40 tra giornalisti e operatori turistici, organizzatori di incentive e agenzie specializzate su eventi sportivi. Tra gli ospiti, rappresentanti di quotidiani nazionali, riviste specializzate sui viaggi e operatori del settore turistico. Tra gli altri sono intervenuti i giornalisti di testate come il quotidiano nazionale Kurier (diffusione 120mila copie), il maggiore portale di news online in Austria meinbezirk.at, la rivista 55Plus (oltre 1,6 milioni di page impression). La sindaca ha voluto evidenziare i cambiamenti strutturali della città: dal lungomare al centro sportivo, dai parchi tematici alle ville restaurate fino al palazzo dei congressi.

"Sono rimasti molto colpiti: non si aspettavano un’offerta turistica così ricca, dalla spiaggia ai parchi, dai campeggi alle discoteche, dal palazzo dei congressi al nostro meraviglioso entroterra".