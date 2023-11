La promozione turistica nell’igloo. Ecco lo spazio dei bagnini a Natale

Uno speciale igloo trasparente e luminoso, di quasi 30 metri quadri, che verrà inaugurato il 2 dicembre alle 16, sarà una delle più interessanti novità del Natale di Cattolica, proprio in pieno centro, in Piazza Roosevelt. Grazie ai bagnini della Regina tale igloo porterà un’atmosfera gioiosa insieme a Babbo Natale, che si trasformerà nel "Bagnino Natale". Il tema prevalente, a cui i bagnini hanno voluto dedicare attenzione è quello della sostenibilità ambientale, introducendo per la prima volta un’iniziativa unica nel suo genere: a Natale si fanno doni, ma in un’ottica di "green economy" si è scelto di dare valore a tutti i giocattoli raccolti a fine stagione nei depositi degli stabilimenti balneari, che prenderanno nuova vita diventando nuovissimi regali portati da Babbo Natale e dai suoi elfi ai bambini, dentro a sacchetti molto speciali, evitando di farli diventare una mole di plastica difficile da smaltire.

"È una nuova proposta dedicata alla nostra città – dice Roberto Baldassari Presidente della Cooperativa Bagnini di Cattolica – in cui i bagnini propongono momenti di serenità nei giorni di festa sia ai cittadini che ai numerosi ospiti che visiteranno Cattolica nel periodo natalizio. La presenza calorosa e accogliente delle spiagge verrà portata in città con animazione e divertimento per le famiglie. L’accoglimento da parte di Palazzo Mancini del programma proposto dai bagnini è la dimostrazione di quanto sia importante lavorare insieme, con la partecipazione delle diverse categorie economiche per una causa valida come la promozione di Cattolica, e che anche in questa occasione hanno dato la loro disponibilità al progetto". "La cultura della sostenibilità ambientale, del riciclo e della tutela del non spreco ci stanno molto a cuore", afferma Daniela Bartoli , socia di Altamarea Beach Village.

Luca Pizzagalli