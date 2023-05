La proposta di Bucci: "Doniamo agli alluvionati il gettone di presenza"

Oggi in consiglio comunale discusso e formalizzato l’ordine del giorno della Lista Bucci per la donazione dei gettoni dei consilieri sino a fine mandato (circa un anno). La seduta è fissata per 19. In programma anche l’approvazione delle tariffe Tari per la gestione dei rifiuti nell’anno 2023. Ancora, variazione al bilancio di previsione triennale, e odg di Danilo Lombardi (M5S) per la richiesta di sostensione del progetto di allevamento intensivo nella ’zona Cavallara’, "in appoggio ai cittadini della Valmarecchia".

Riguardo alla proposta di sostegno pro alluvionati, Lbs ha già anticipato che i suoi quattro consilieri devolveranno i gettoni delle sedute consiliari e di commissione sino a fine mandato, aggiungendo che rivolgeranno l’invito agli altri consiglieri dei vari gruppi e partiti.