La proposta: "Farmacia comunale utile a smaltire le code in ospedale"

"Utilizziamo la nostra farmacia pubblica comunale per alleviare le lunghe code dei pazienti alla farmacia dell’ospedale". La proposta viene dal fronte dell’opposizione (Lista Bucci sindaco). Che aggiunge: "a questi fini, ben vengano, ove disponibili, anche le farmacie private". Ma una mano potrebbe innanzitutto venire dalle farmacie pubbliche comunali. "Nel nostro Comune ne esiste una, a Igea Marina. E, appunto, si chiama Igea srl la società di gestione della medesima (presieduta da Nicola Missiani, in foto) della quale il nostro Comune detiene l’80 per cento delle quote. Nel suo oggetto sociale è, infatti, prevista ’l’attività volta alla preparazione o alla distribuzione di prodotti del settore farmaceutico e del settore sanitario e salutare della farmacia, l’informazione ed educazione finalizzata al loro corretto uso.’ Considerata la funzione sociale che le farmacie pubbliche rappresentano in maniera più accentuata rispetto a quelle private, credo che sarebbe cosa buona e giusta che il nostro Comune e la società Igea si rendessero subito disponibili per la distribuzione ai propri cittadini dei farmaci attualmente forniti dalla farmacia ospedaliera".

"A fronte di problematiche tanto gravose per i pazienti – conclude Lbs – con le dovute modalità e nel rispetto delle rispettive prerogative, credo che una siffatta proposta di collaborazione non sarebbe certo disdegnata sia dalla struttura ospedaliera, sia dalla stessa Asl Romagna. Poi, ben venga anche la sempre apprezzata funzione sussidiaria della rete delle farmacie private del nostro territorio".