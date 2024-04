La protesta a Roma. I bagnini in guerra: "Pronti a chiudere le spiagge a giugno"

Spiagge chiuse a giugno, durante i giorni in cui si voterà per le europee. A minacciare lo sciopero di ombrelloni e lettini sono stati ieri, a Roma, i balneari scesi in piazza per manifestare contro il caos delle concessioni e la mancanza di risposte dal governo. La manifestazione era stata indetta da Sib-Confcommercio e Fiba-Confesercenti, ma alla fine alla protesta hanno partecipato anche operatori balneari di altre associazioni di categoria. Almeno 5mila i presenti, secondo gli organizzatori. E tra loro ieri a Roma c’erano anche più di 150 riminesi.

"Una manifestazione riuscita – dice Fabrizio Pagliarani, il presidente dei balneari riminesi della Confesercenti – Abbiamo ribadito al governo la necessità di arrivare urgentemente a una legge di riforma sulle concessioni balneari. Una norma che metta fine al caos in cui siamo dal 2006, a causa della direttiva Bolkestein. Una norma che tuteli noi operatori, le nostre imprese, i nostri investimenti". Il presidente nazionale di Fiba-Confesercenti Maurizio Rustignoli ha lanciato l’ultimatum: "Se non verremo ascoltati, se non avremo risposte dalla politica, siamo pronti a tenere le spiagge chiuse nei primi giorni di giugno. Siamo in una situazione drammatica, le nostre imprese sono a rischio per la mancanza di regole che solo il governo può emanare". Una provocazione? Nient’affatto. "Se la situazione non si sblocca – conferma Pagliarani – siamo pronti ad azioni eclatanti, compresa la chiusura delle nostre attività nei primi giorni di giugno".

A Roma ieri hanno manifestato anche Riccardo Ripa, presidente provinciale di Sib-Confcommercio, e altri operatori. "Ci siamo fatti sentire in piazza – dice Ripa – chiedendo di chiudere il tempo delle chiacchiere e aprire quello delle azioni. Chiediamo una legge nazionale da subito: il governo sa bene come mettere al sicuro le nostre aziende, e questo è il momento di agire". Per Ripa "ieri è stata una giornata molto emozionante: vedere tutti i balneari d’Italia sfilare insieme è stata la prova che il nostro settore è coeso. La manifestazione di ieri è riuscita, non sarà l’ultima. Se non si sbloccherà subito qualcosa a Roma sarà stata la prima di una lunga serie di iniziative a tutela delle nostre imprese".

Per ora la riforma delle spiagge è lontana. Mercoledì il governo, in vista della manifestazione dei balneari, ha riunito tutte le associazioni di categorie al tavolo interministeriale per fare il punto. "Purtroppo dall’incontro non sono emerse novità – spiega Mauro Vanni, presidente dei balneari di Confartigianato – La mappatura che il governo ha fatto, per dimostrare che in Italia c’è ancora il 67 per cento di spiagge libere e che quindi non sarebbe necessario indire le gare per assegnare le attuali concessioni balneari, non convince l’Europa". Ai tecnici dei vari ministeri Vanni e gli altri rappresentanti di categoria hanno ribadito la necessità di "emanare al più presto la legge di riforma sulle concessioni e dire ai Comuni come devono comportarsi, visto che le concessioni sono in scadenza".