La protesta degli albergatori di Bellaria: "Orari sballati dei bus, i nostri clienti irritati"

"Siamo sommersi dalle lamentele dei nostri clienti, operatori arrivati in riviera per partecipare a Ecomondo, perché l’annunciato bus straordinario diretto alla Fiera dalla zona nord arriva troppo tardi, con orari consoni ai visitatori ma non agli operatori che devono allestire i loro stand prima dell’apertura". A riportare le proteste degli albergatori di Bellaria Igea Marina, una ventina le strutture aperte in questo periodo, in gran parte proprio per Ecomondo, è la presidente della Federalberghi cittadina, Simona Pagliarani.

"La tempistica è inadeguata – aggiunge –, il bus straordinario, numero 5, arriva al quartiere fieristico dopo le 9,30. Decisamente tardi. Invece quello straordinario che parte da Miramare è già in Fiera alle 8,48. Non solo. Quest’anno è anche sparito il bus navetta che nel 2022 garantiva ulteriori viaggi a Rimini nord. C’è, ma termina il tragitto a Torre Pedrera. Auspichiamo che ci sia fin da subito una correzione di rotta, ovvero quantomeno degli orari del bus numero 5. Altrimenti il rischio è che il prossimo anno la nostra clientela di operatori di Ecomondo ci abbandoni scegliendo altri lidi".

Mario Gradara