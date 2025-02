La protesta dei magistrati investe il tribunale di Rimini

Anche il tribunale di Rimini è stato investito dalla protesta contro la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere, in occasione dell’astensione "A difesa della Costituzione" proclamata in tutta Italia dalla Giunta Esecutiva Centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm). "La separazione delle carriere – ha detto Stefano Celli, sostituto procuratore di Rimini e vicesegretario generale dell’Anm, parlando con i giornalisti davanti al tribunale di Bologna in occasione della protesta dei magistrati – in realtà c’è già, con uno 0,3% all’anno che passa da una carriera all’altra e quasi sempre lo fa semplicemente per ragioni logistiche, perché i giovani magistrati quando scelgono la prima sede sono costretti ad andare in un posto lontano o magari a scegliere una funzione che non è la loro propria per rimanere un pò più vicino a casa. Quindi questo è veramente un falso problema". "Noi non contestiamo il fatto della riforma in sé - ha aggiunto - ovviamente questa è una riforma che segue le regole generali, ma il problema è che toglie dei presidi di democrazia costituzionale. Questo è il punto fondamentale".

Diverso il parere del direttivo della Camera penale di Rimini che "sostiene con convizione" la riforma. "Anzitutto, è opportuno prendere le mosse da un’affermazione condivisa: giudice e pm, pur essendo entrambi magistrati, esercitano due funzioni radicalmente diverse. E’ vero che la separazione delle funzioni tra giudice e pm esiste già; funzioni e carriere non sono, tuttavia, la stessa cosa. Il sistema a carriere separate vuole pertanto assicurare il totale distacco tra magistratura inquirente e giudicante, per dare ulteriore risalto alla terzietà e, quindi, all’imparzialità del giudice così come previsto dalla Costituzione".