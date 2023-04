La protesta dei tifosi Sindaco nel mirino con sette striscioni Il Rimini: "Noi con Jamil"

di Donatella Filippi

Sette striscioni apparsi in curva durante la partita con il Montevarchi, uno appeso fuori dal ‘Neri’ di pessimo gusto. E che ha sicuramente messo in ombra tutti gli altri e anche il motivo per cui sono stati pensati e realizzati. La battaglia dei tifosi del Rimini è sempre la stessa. Non da mesi, ma da decenni. Chiedono che la curva sia avvicinata al campo per godersi meglio lo spettacolo, per stare più vicino alla squadra. Ma qualcosa è andato storto nella strategia scelta per punzecchiare per l’ennesima volta il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. Almeno fuori dal ‘Neri’, dove quello striscione è rimasto. "Mamma orsa vieni qua, mangia anche Sadegholvaad". Un modo per alzare i toni dello scontro sullo stadio, forse avranno pensato i tifosi della curva ricordando la tragedia in Trentino. Accostamento che invece ha ottenuto soltanto l’effetto contrario. La replica del primo cittadino è stata dura. Ieri i tifosi della curva est hanno scritto sui social. "L’ironia non ha mai ucciso nessuno". Ma posizione l’ha subito presa anche il club di Piazzale del Popolo. "Se voleva essere una battuta è venuta veramente male e sarebbe bene scusarsi – scrivono dalla società del presidente Rota – Il Rimini esprime incondizionato appoggio al sindaco Sadegholvaad". Perché in quelle parole di goliardico non c’è nulla. A differenza dei sette apparsi all’interno dello stadio durante la partita. Nei primi sei è stato scritto il ‘film’ biancorosso riadattando altrettanti titoli di pellicole celebri: "Io e te 300 metri dietro la pista Jamil", "Il buono, il brutto e Jamil", "Non è un settore per Jamil", "La classe operaia va in curva est Jamil", "Non spostare quella pista Jamil" e "Bianco, rosso e Jamil". L’ultimo ha chiuso il cerchio: "Vuoi essere il solito film già visto Jamil?".