La protesta del Barrio. Divieti indigesti, striscioni contro stampa e questura

La curva riminese non ci sta. I ripetuti "no" alle trasferte, sotto forma di divieto di vendita di biglietti ai residenti nella provincia di Rimini, hanno lasciato il segno. Il "Barrio" ha ripetutamente alzato la voce. Prima nei giorni precedenti al derby di Forlì con un comunicato via social, poi con l’eclatante protesta di domenica scorsa al Flaminio. La gara con Piacenza, un testacoda in cui Rbr è andata sotto a sorpresa ma poi ha rimontato e vinto, è passata quasi in secondo piano. Il tifo più caldo dello storico palazzetto cittadino, quello del Barrio, ha reso noto il suo pensiero in due momenti distinti, sempre con alcuni striscioni ben visibili da ogni posizione del Flaminio.

Il primo momento è arrivato prima della fine del secondo quarto, a pochissimo dall’intervallo, con sei striscioni tenuti in mano dai singoli tifosi e uno attaccato alla balaustra dietro al canestro. Nei primi sei, il Barrio ha ricordato le tante trasferte vietate, non solo quelle che vedevano il coinvolgimento dei riminesi (Pesaro – Rimini, Forlì – Rimini), ma anche altre del resto d’Italia (Virtus – Napoli, Rieti – Roseto, Livorno – Forlì). Il tutto a piena dimostrazione del fatto che l’argomento ha trovato una radicata solidarietà anche tra tifoserie storicamente avversarie, tutte unite contro i divieti. Il sesto striscione, scritto in nero anziché in rosso, ipotizza un possibile divieto futuro: quello alla trasferta di Bologna con la Fortitudo del prossimo 19 aprile. Sarà la penultima di campionato, dunque presumibilmente si tratterà di una gara con tante implicazioni playoff, oppure una partita che potrebbe addirittura valere la promozione diretta. Sotto, attaccato alla balaustra, un eloquente "Avete già pronti i decreti per i prossimi divieti?".

La protesta ha provocato gli applausi di tutto il Flaminio, anche di chi è seduto nelle poltroncine rosse e bianche, oppure in parterre. Consenso unanime. Poi, nel corso della partita, altra mossa. Simile, ma con altri obiettivi: questura e giornalisti. Due striscioni con la scritta "Verità calpestate, bugie e censure. Giornalisti complici delle questure!". I destinatari non sono specificati nel dettaglio, ma sta di fatto che non sono mancati i cori "Giornalisti, pezzi di m…" durante la partita e anche dopo, in pieno clima di festa per la vittoria appena raggiunta.

Rbr invece domani sarà a Brindisi e sabato a Milano. I tifosi ci saranno, come ci sono sempre stati. Chissà se potranno essere presenti anche alla Final Four di Coppa Italia. L’appuntamento è già fissato, si giocherà il 14 e il 16 di marzo. La sede? Presumibilmente Genova, ma non è ancora ufficiale. Nel capoluogo ligure dovrebbero arrivare i supporter di Rimini, Cantù, Udine e Cividale. Divieti in vista anche in questo caso?

Loriano Zannoni