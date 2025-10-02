Il bivio di Yoox

Matteo Naccari
Il bivio di Yoox
Rimini
CronacaLa protezione civile forma gli studenti
2 ott 2025
FEDERICO TOMMASINI
Cronaca
  La protezione civile forma gli studenti

La protezione civile forma gli studenti

Prosegue il progetto di sensibilizzazione alle buone pratiche di protezione civile promosso dal GIV PC – Gruppo Intercomunale Volontari di...

Un momento dell'iniziativa

Un momento dell’iniziativa

Prosegue il progetto di sensibilizzazione alle buone pratiche di protezione civile promosso dal GIV PC – Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile della Valconca, coordinato da Manuel Cavalli, Presidente del gruppo e delegato alla Protezione Civile per l’Unione Valconca. L’iniziativa, intitolata “Io Non Rischio Scuola”, è rivolta agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio e ha già coinvolto attivamente numerose classi degli Istituti di Morciano di Romagna, San Clemente e Gemmano. L’obiettivo è insegnare ai più giovani come riconoscere i rischi e affrontarli con consapevolezza, formando cittadini responsabili e capaci di adottare comportamenti corretti in caso di emergenza.

Il percorso formativo si sviluppa in due momenti distinti ma complementari. Il primo avviene in classe, dove i volontari – tutti formati e attivi nei servizi di emergenza – propongono slide, filmati e animazioni pensati per le diverse fasce d’età, spiegando in modo semplice e coinvolgente come comportarsi nelle diverse situazioni di rischio. A conclusione del progetto, è prevista un’uscita sul territorio dove i ragazzi possono osservare da vicino i mezzi e le attrezzature utilizzate in emergenza.

