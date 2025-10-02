La protezione civile forma gli studenti

Prosegue il progetto di sensibilizzazione alle buone pratiche di protezione civile promosso dal GIV PC – Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile della Valconca, coordinato da Manuel Cavalli, Presidente del gruppo e delegato alla Protezione Civile per l’Unione Valconca. L’iniziativa, intitolata “Io Non Rischio Scuola”, è rivolta agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio e ha già coinvolto attivamente numerose classi degli Istituti di Morciano di Romagna, San Clemente e Gemmano. L’obiettivo è insegnare ai più giovani come riconoscere i rischi e affrontarli con consapevolezza, formando cittadini responsabili e capaci di adottare comportamenti corretti in caso di emergenza.

Il percorso formativo si sviluppa in due momenti distinti ma complementari. Il primo avviene in classe, dove i volontari – tutti formati e attivi nei servizi di emergenza – propongono slide, filmati e animazioni pensati per le diverse fasce d’età, spiegando in modo semplice e coinvolgente come comportarsi nelle diverse situazioni di rischio. A conclusione del progetto, è prevista un’uscita sul territorio dove i ragazzi possono osservare da vicino i mezzi e le attrezzature utilizzate in emergenza.