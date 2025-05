La Protezione civile ’sbarca’ tra i ragazzi di Luce sul Mare

"Anch’io sono la Protezione civile": è lo slogan del campo scuola inclusivo che l’associazione Obiettivo Terra su mandato del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale propone a Bellaria Igea Marina. Obiettivo: dare l’opportuninità ai giovani del territorio, di affiancare e condividere esperienze con i ragazzi ospiti della struttura Luce sul Mare.

"Un’iniziativa unica nel suo genere in provincia– segnala il comune – basata su principi quali inclusione, conoscenza e comprensione della disabilità, che dal 21 al 25 giugno si sposeranno con temi altrettanto importanti in termini di formazione, educazione al senso civico e al volontariato, e di rispetto della natura. Quartier generale del campo scuola, proprio le aree della cooperativa sociale in viale Pinzon 312/314.

Il campo scuola è rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 17 anni, ed è previsto un numero massimo di 12 partecipanti – esclusi gli ospiti di Luce sul Mare - per assicurare una corretta sistemazione nelle tende, anche se cena e pernottamento sono facoltativi.