La Provincia: "Anas ha già il progetto della Marecchiese"

Il destino della nuova Marecchiese continua a far litigare enti, associazioni e comitati. Dopo gli attacchi di Valmarecchia futura alla Provincia, accusata di non aver ancora mandato tutti i documenti ad Anas per la progettazione della Marecchiese, non si è fatta attendere la replica. "In accordo con i sindaci della Valmarecchia – spiega la Provincia – è stato concordato con l’architetto Edoardo Preger di inviare ad Anas lo studio di fattibilità per la Marecchiese, senza ulteriori ipotesi di tracciato. Anas ha già avuto tutto e la scorsa settimana si è tenuto un incontro tra l’Anas, la Provincia e Preger per approfondire. Surreale e diffamatoria l’affermazione del comitato Valmarecchia futura, quando dice che mancherebbero ad Anas documenti che dalla Provincia tardano ad arrivare". "Ne prendiamo atto – replica il comitato Valmarecchia futura – Auspichiamo di essere aggiornati, magari con quell’incontro che noi chiediamo da mesi".