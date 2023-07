La Provincia boccia la discarica "Prima va sistemata la strada"

La nuova discarica prevista a Ginestreto? Rischia di far collassare la Sp13 (la Provinciale Uso), con il suo traffico di mezzi pesanti, e di mettere in pericolo la sicurezza dei tanti, tantissimi ciclisti che la percorrono quotidianamente. Quella strada provinciale, che parte da Santarcangelo e tocca anche i territori di Torriana e Borghi, fa parte di uno dei più importanti itinerari cicloturistici della valle dell’Uso. Perché il nuovo impianto abbia l’ok la Provincia di Rimini e il Comune di Santarcangelo pretendono "un piano della manutenzione della strada adeguato", ovvero "interventi periodici e la messa in sicurezza dei principali incroci e dei tratti più pericolosi della strada". E, non da ultimo, anche "la messa in sicurezza degli utenti più deboli" (come i ciclisti), "valutando percorsi alternativi e più sostenibili".

Sono le principali osservazioni che la Provincia di Rimini ha inviato sul progetto della Sogliano Ambiente, che sta per realizzare un’altra discarica, stavolta per rifiuti speciali non pericolosi, a Ginestreto, al confine con Torriana. Valutazioni, quelle della Provincia, che sono "concordi con quelle già espresse dal Comune di Santarcangelo e inerenti all’impatto della discarica sul sistema della viabilità". Il servizio infrastrutture viarie della Provincia fa notare che la Sp13, per le sue caratteristiche strutturali, "non è idonea a sopportare carichi pesanti con elevata frequenza e continuità". La strada rischia quindi di "andare in crisi non soltanto nel caso di aumento di volumi di traffico, ma anche e soprattutto per effetto di un più che probabile fenomeno di cronicizzazione dell’attuale quantità di traffico pesante". La storia insegna che l’impianto già esistente a Ginestreto "non ha portato né un beneficio né un riconoscimento ambientale e territoriale ai territori limitrofi – continua la Provincia – Territori che sono costretti invece a subire l’impianto e a mantenere, a proprie spese, le infrastrutture utilizzate". In conclusione, affinché la Provincia dica sì al progetto alla conferenza di servizi (che riunisce tutti gli enti) "è necessario concordare prima un piano della manutenzione della strada adeguato, che preveda interventi cadenzati per i prossimi 30 anni, che abbia riguardo alla messa in sicurezza dei principali incroci e dei tratti più pericolosi, nonché degli utenti più ‘deboli’, valutando percorsi alternativi e più sostenibili".

m.c.