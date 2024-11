La Provincia mette le antenne. Via ai lavori, la rabbia dei residenti

La Provincia mette le antenne, e i residenti della zona non gradiscono. La sorpresa si è concretizzata ieri mattina quando un camion con gru ha trasportato nel piazzale davanti alla sede della Provincia in via Dario Campana le parti necessarie per installare sul tetto dell’edificio una antenna per la telefonia mobile. Ovviamente si tratta di un impianto con le ultime tecnologie in materia di 5G per supportare le necessità delle trasmissioni di dati sui dispositivi mobili. Quello che ad alcuni residenti della zona non è piaciuto, oltre alla stessa antenna, è il fatto che venga posta sul palazzo della Provincia, dunque di una istituzione, un po’ come se su Palazzo Garampi o su una sede municipale spuntasse un pennone per trasmettere dati agli smartphone. Non si tratta di una novità dell’ultim’ora. L’installazione era già prevista nel piano delle antenne del 2023 tanto da essere approvata nello stesso anno nel mese di dicembre dal consiglio comunale, precisano dall’amministrazione.

A redigere il piano delle antenne è il Comune. E’ l’amministrazione che intavola un confronto con il gestore telefonico per trovare la migliore soluzione, fermo restando che il gestore non ha alcun obbligo di sottostare alle richieste dell’ente pubblico. Tradotto, se Iliad, o altri gestori volessero piazzare una antenna su un condominio privato, potrebbero farlo attraverso un contratto privatistico, ovviamente rispettando le norme. L’ente pubblico entra in scena nel cercare di trovare in sito alternativo, mettendo in gioco le aree pubbliche disponibili, se migliorative rispetto alla soluzione originaria. Per quanto riguarda l’antenna che si sta alzando dal tetto della Provincia, a quanto pare Comune e la stessa Provincia hanno trovato una soluzione che permettesse di piazzare l’antenna in uno dei palazzi più alti in zona, dettaglio non trascurabile visto come si propagano le onde elettromagnetiche.

a.ol.