La Provincia nega il finanziamento. Le piste da sci restano chiuse

Notoriamente un provetto sciatore, il vescovo di Rimini Nicolò Anselmi, non ha mai fatto mistero di essere interessato agli impianti sciistici dell’eremo di Carpegna. Ma quale è la situazione degli impianti nel comune di Montecopiolo? Le 14 piste di cui due da fondo, una da bob e una per gommoni, sono chiuse. A marzo 2024 sembrava tutto fatto per il passaggio di proprietà dalla ‘Sciovie, impianti turistici Eremo Montecopiolo srl’ all’amministrazione comunale. Una cessione gratuita avallata dai soci della società, condizionata però da un finanziamento da 24mila euro che la Provincia di Rimini aveva promesso allo stesso Comune, denari necessari alla revisione di alcuni impianti.

Pietro Rossi, il sindaco di Montecopiolo (nella foto), è deluso. "Qualche settimana fa è arrivata la risposta della Provincia: quel finanziamento non riesce ad erogarlo. 24mila euro per un Comune come il nostro sono una cifra impossibile. E senza copertura finanziaria purtroppo non possiamo partire". La riapertura di tutti gli impianti potrebbe rilanciare il territorio, "non solo d’inverno e con la neve ma anche in estate con l’escursionismo, in bicicletta e non", ma la situazione è al palo.

"La prima proposta alla società l’ho avanzata nel 2020, a marzo di quest’anno sembrava tutto fatto, i soci erano d’accordo ma c’è lo scoglio delle revisioni e del finanziamento senza il quale non possiamo partire" allarga le braccia Rossi che spera di poter discutere di un piano di ripresa con la nuova Giunta regionale dell’Emilia-Romagna. Una volta avviato l’iter per l’acquisizione, il Comune di Montecopiolo dovrà effettuare un bando per la gestione degli impianti dell’Eremo. "La neve c’è ma gli impianti sono fermi, speriamo ripartano la prossima stagione" è l’auspicio del Trendsport di Calvillano, il negozio che noleggia l’attrezzatura da sci.