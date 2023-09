La psichiatra analizzerà la capacità di testimoniare della 14enne abusata

La psichiatra Matilde Forghieri dovrà verificare la capacità di testimoniare della 14enne che, secondo la tesi investigativa, avrebbe subito violenza sessuale da Andrea Davoli, educatore 52enne di Comunione e Liberazione. L’incarico sarà conferito al medico specialista nell’udienza fissata il 6 ottobre, quando inizierà davanti al giudice di Reggio Emilia, Silvia Guareschi, l’incidente probatorio chiesto dalla Procura, ovvero l’acquisizione di prove in forma anticipata rispetto al dibattimento e con la garanzia del contraddittorio. La Procura intende raccogliere, non solo il racconto della minorenne, che sarà eventualmente sentita più avanti, ma anche quello di un’altra sua amica, in veste di testimone. L’uomo, che era anche docente di religione in alcune scuole superiori reggiane, avrebbe approfittato della propria condizione di superiorità per avere rapporti con lei. La prima volta sarebbe avvenuto a Viserbella durante un seminario in vista della Pasqua.