"La qualità fa la differenza" L’arte di Paola Minaccioni

Volto noto del cinema e della tv, apprezzata in teatro, quanto in radio, Paola Minaccioni stasera alle 21,15 nell’arena di Ciné, in piazzale Ceccarini a Riccione, riceverà l’Hot Corn Award Comedy per "l’ecletticità della sua recitazione che l’ha fatta provare i generi più differenti, alzando costantemente il livello delle sue prove attoriali". Accadrà nell’ambito di Cinè che oggi al palacongressi ospiterà altri al palacongressi che ospiterà altri personaggi come Edoardo De Angelis, Pierfrancesco Favino, Matteo Garrone, Micaela Ramazzotti e, ancora, Claudio Bisio, Max Tortora e Neri Parenti. Stasera la Minaccioni sarà intervistata da Andrea Morandi, direttore del magazine Hot Corn, seguirà la proiezione di ’Mine vaganti’ di Ferzan Ozpetek.

Un premio per la commedia, sorpresa?

"Sono sempre molto sorpresa e felice quando nel mio ambiente tecnici, operatori e giornalisti dimostrano di riconoscere il mio lavoro. Questi premi sono un segnale, perché noi attori siamo sempre tra la gente, ma il percorso è solitario, procede tra alti e bassi, è in evoluzione, per cui non si ha percezione della propria crescita. Sono contenta di ricevere questo premio anche perchè sono molto legata a Hot Corn, mi piace perché riserva angoli di approfondimento sul cinema e sull’arte".

Si divide tra cinema, teatro, tv e radio, cosa preferisce?

"In realtà non è tanto il mezzo, quanto la qualità a fare la differenza. Di certo mi trovo di più a mio agio in teatro, lo frequento con maggiore familiarità. La radio è una fonte inesauribile di creatività e capacità d’ascolto anche perché io la faccio con due signori Antonello Dose e Marco Presta nel programma di punta di Rai Radio 2, Il ruggito del coniglio. C’è poi il cinema, che in base al film, alla sceneggiatura e al regista, per me un amante misterioso, miracoloso, eccitante. In sintesi non preferisco una cosa all’altra, il tutto crea la mia vita".

È stata sul set con registi importanti, con chi altro desidererebbe lavorare?

"Ho girato film con Vanzina, Parenti, Garrone Brizzi, Salemme, Ozpetek, mi auguro sempre di poter interpretare un ruolo con Paolo Virzì, di lavorare ancora con Garrone e, perché no, anche con Ficarra e Picone, che amo molto, o con uno dei tantissimi nuovi registi".

Ha ricevuto un riconoscimento anche recentemente.

"Sono molto soddisfatta del mio percorso, al Taormina Film Fest ho appena vinto il Premio Manfredi, toccante riconoscimento nel ricordo del grande Nino".

Cos’ha ora in cantiere?

"Sto studiando dei progetti televisivi, cinematografici e teatrali. Per il resto la mia estate è una mezza vacanza tour, perché giro con due spettacoli miei, uno è ’Dal vivo sono molto meglio’ che ho portato pure a Los Angeles e a New York. In questo c’è tutto il mio repertorio che viene dalla radio e dalla tv, organizzato col pretesto di raccontare una storia. L’altro è nuovo, si tratta del ’Paola Minaccioni live’ con vari pezzi che si susseguono senza una trama. Ho poi fatto ’L’urlo di Roma’ su Giuseppe Gioacchino Belli davanti al Colosseo, che dovrebbe continuare a settembre in luoghi storici".

Torna a Riccione, come la descrive?

"E’ un posto bellissimo, pieno di vita, voglia di fare, mangiare, vivere e studiare accompagnato da una grande voglia d’impresa, come tutta la Romagna che di fronte all’alluvione ha reagito. Riccione ha una fortissima identità, qui gli imprenditori hanno fatto delle loro qualità un’impresa, cibo, intrattenimento, mare, cura del dettaglio, il condividerle per guadagnarle".

Cosa si augura per il futuro?

"Di essere sempre più spesso al posto giusto, nel momento giusto con le persone giuste, ovvero di poter vivere la mia vita, scegliendo sempre molto bene cosa fare con chi farlo e quando farlo, è una ricchezza sottovalutata che può fare la differenza nella vita di una persona".

Nives Concolino