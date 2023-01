La ‘Quattro Quarti’ compie dieci anni

Compie 10 anni l’associazione Quattro Quarti. Era il 6 febbraio 2013 quando 7 musicisti decisero di fondarla a Bellaria Igea Marina. In un decennio ha realizzato centinaia di concerti, e una scuola per i ragazzi. Oggi conta 200 iscritti. Il compleanno sarà celebrato con numerosi eventi. Il primo sabato 4 febbraio al Teatro Astra, con lo spettacolo ‘Avevo un Sogno – Spettacolo per i 10 anni della Bim Music Academy’. "Il nostro desiderio – spiega la responsabile Monia Angeli, cantante e docente – era creare una associazione che avesse due rami, uno formativo culturale che permettesse ai ragazzi di avere una formazione artistica di livello e uno dedicato agli eventi, ai festival e alle rassegne. Il ramo formativo è diventato una vera e propria scuola d’arte, la Bim Music Academy, con 4 dipartimenti, uno dedicato alla musica e al canto, uno alla danza, uno al musical e uno al teatro". L’Academy è riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna che ne sostiene vari progetti: l’orchestra giovanile Bma Young Orchestra, il corso di produzione e songwriting ‘Scrivere di me’, il Coro della Gustosa. L’altro ramo di cui si occupa l’associazione Quattro Quarti sono le rassegne e concerti. Lo fa con InCosta Festival, il suo cartellone eventi. In 10 anni sono nati tra i tanti progetti. Tra gli altri Bell’Aria di Swing, la rassegna concertistica dei Mercoledì a Casa di Alfredo che ogni estate riempie il Parco di Casa Panzini, la Strada degli Artisti.