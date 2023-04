La rabbia dei residenti "Derubati dai balordi rifugiati nell’ex Questura"

Rimini "non può attendere altri 20 anni per trovare una soluzione per l’ex Questura: il Comune raggiunga un accordo con i proprietari dell’area". Così Gioenzo Renzi (Fratelli d’Italia) e altri consiglieri di opposizione. Del ’mostro’ di via Bassi si discuterà a lungo oggi, nel consiglio comunale tematico chiesto dalla minoranza per affrontare il rebus dell’ex Questura. Tra i più ansiosi di una soluzione definitiva i residenti delle vie Gadames e Fortis, da tempo vittime di furti e danneggiamenti compiuti dagli inquilini ’abusivi’ che trovano rifugio nell’ex Questura. "Siamo veramente esasperati – dice Marina, a nome di un gruppo di residenti – I furti nelle nostre abitazioni sono sempre più frequenti e non abbiamo molti dubbi sugli autori, dato che alcuni di noi li hanno visto fuggire e nascondersi nell’ex Questura di via Bassi", che si trova vicino alle loro case. "Un’anziana ha subito già 5 furti in pochi mesi. L’ultimo pochi giorni fa: un ragazzo straniero è entrato nell’abitazione della signora e le ha rubato la borsa, mentre lei era in casa". Negli ultimi tempi "almeno una decina di residenti della zona – continua Marina – ha subito furti. Rubano di tutto, pure vestiti e cibo. Non sono ladri ’professionisti’, sono sbandati che agiscono così per sopravvivere. Però noi non ne possiamo più...". Anche perché "in più occasioni abbiamo chiamato le forze dell’ordine subito dopo i furti, e ci è stato risposto che loro non potevano fare nulla".

Della situazione dell’ex Questura si è parlato anche al programma Fuori dal coro di Retequattro. A mostrare l’attuale situazione di degrado Marco Da Dalto, coordinatore di Rimini life, il progetto di riqualificazione per l’ex Questura presentato dalla società Ariminum sviluppo immobiliare (che ha comprato il complesso per 14,5 milioni) bocciato sul nascere dal Comune. Tra la società e il Comune è corso una feroce battaglia legale, e si discuterà anche di questo oggi in consiglio. La minoranza aveva chiesto di far parlare anche Da Dalto, Pietro Aicardi (amministratore di Ariminum) e il progettista. Invece "niente da fare. Non potranno parlare in aula – tuona Renzi – per colpa della presidente del consiglio e dei capigruppo di maggioranza". Per Renzi e gli altri dare la parola ad Ariminum era importante "per cercare una soluzione".

La presidente del consiglio Giulia Corazzi non le manda a dire a Renzi: "Da regolamento, le audizioni in consiglio di ospiti esterni non sono autorizzabili, a meno che non parlino per conto di enti e associazioni su alcuni temi di particolare interesse pubblico".

Manuel Spadazzi