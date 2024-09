La rabbia del Nettuno: "Sott’acqua per giorni"

"Siamo rimasti allagati per giorni. Abbiamo avuto anche questa volta 20mila euro di danni con tutti i frigo che galleggiavano. Inutile tenerli sollevati sui bancali quando hai un metro d’acqua. Adesso basta va trovata una soluzione al problema del Nettuno". Maurizio Bronzetti da diverse stagioni gestisce il locale nella struttura dello storico Nettuno, davanti a piazzale Kennedy. Non è una novità che con mareggiate molto forti la parte a terra, e in parte interrata della struttura, si allaghi. E’ accaduto anche mercoledì scorso con le piogge cadute abbondanti sulla costa. Il Nettuno è andato puntualmente sott’acqua e c’è rimasto per giorni. Ancora nel fine settimane, mentre i clienti si trovavano sulla terrazza sovrastante, a terra c’era una piscina di acqua stagnante dal mercoledì precedente.

"Abbiamo visto i vigili del fuoco arrivare negli stabilimenti vicini, anch’essi finiti sott’acqua, nella giornata del venerdì, con idrovore per liberarli dall’acqua che stagnava. Da noi no, così abbiamo chiesto al comando dei vigili del fuoco se potevano venire anche da noi. Siamo consapevoli del fatto che qui il problema c’è tutte le volte, ma riteniamo anche che sia una situazione di pericolo a cui porre rimedio". Non solo. "Non è possibile andare sott’acqua ogni volta che c’è una mareggiata forte o piove abbondantemente".

Resta il problema di chi deve intervenire per eliminare alla radice il problema. "E’ paradossale perché basterebbe una semplice condotta che scaricasse nel sistema fognario appena realizzato nel piazzale. In un attimo l’acqua se ne andrebbe. Ed invece rimane qui per giorni, con tutti i rischi connessi. Come facciamo a mandare un dipendente dove c’è un metro d’acqua con il rischio che ci sia anche un corto circuito elettrico? E’ chiaramente una situazione pericolosa". Il Nettuno e lo stabilimento balneare si allagano, "ma non possiamo posizionare delle pompe per liberare dall’acqua la zona - riprende Bronzetti- perché non possiamo poi buttare l’acqua altrove, instrada dove ci sono le fogne. Ma il problema va risolto. Io ho la gestione del locale e non posso agire. C’è un concessionario, ma la struttura è demaniale, dunque è il Demanio che dovrebbe muoversi. Il mio è un appello al Comune e ad Hera. Basterebbe davvero poco per risolvere il problema, perché ripeto, lasciare l’acqua stagnate per giorni con attrezzature elettriche presenti, è comunque un pericolo".

Andrea Oliva