La rabbia di Confesercenti: "Tagliate fuori le piccole imprese"

Sconto in bolletta, ma non per le piccole imprese. Per Fabrizio Vagnini, presidente di Confesercenti, una vera beffa. "L’esclusione delle imprese con potenza inferiore ai 16,5 kiloWatt dai benefici del decreto legge bollette rischia di costare caro alle piccole attività del commercio, del turismo e dei servizi, dove quasi 1,2 milioni di imprese rimarrebbero escluse da ogni sostegno in tutto il Paese".

Giovedì scorso Confesercenti ha partecipato all’audizione della commissione Attività produttive della Camera del deputati sul provvedimento del governo.

"Alle condizioni attuali - sottolinea Vagnini -, queste imprese si avviano a sostenere nel corso dell’anno un aggravio medio di 2.400 euro per le forniture energetiche". Tradotto i soldi per abbassare il peso delle bollette non basta ad accontentare tutti. "La decisione di concentrare i benefici alle attività economiche più energivore mette infatti in particolare difficoltà le imprese meno strutturate e quindi più vulnerabili alle condizioni di mercato attuali. È urgente la necessità di abbassare la soglia a 4,5 kiloWatt, per includere una maggiore percentuale di piccole attività, come già avvenuto in passato, per offrire un vero sostegno alle piccole imprese e garantire un supporto equo e adeguato a tutto il settore terziario. Inoltre, riteniamo che l’azzeramento temporaneo della componente Asos per un semestre e le altre misure adottate possano essere insufficienti per garantire un sollievo duraturo. Serve un impegno più strutturato e a lungo termine per affrontare il problema dei costi energetici in modo efficace. Anche l’adozione di misure per monitorare i costi energetici attraverso il trasferimento dei dati relativi ai codici Ateco al sistema informativo integrato è un passo positivo, ma è fondamentale che le informazioni siano trasparenti e accessibili a tutte le imprese".