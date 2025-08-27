La rabbia dopo la tempesta : "Case e strade invase da mezzo metro d’acqua"

Domenica notte, alle cinque, la Romagna si è svegliata dentro una supercella degna dei manuali di meteorologia estrema: vento, grandine e pioggia. Sono passati quattro giorni, e a Rimini l’acqua si è ritirata (non però la rabbia). Le segnalazioni parlano chiaro. Renato Togni denuncia dalle vie Sirio, Polluce e Castore che "l’acqua è arrivata fino a 50 centimetri". Non è la prima volta, e forse nemmeno la decima: "Succede sistematicamente – dice – perché le chiuse restano sbarrate troppo a lungo". Poi si aprono, l’acqua scende, ma nel frattempo case e giardini hanno già fatto la loro piccola Venezia. "Chi gestisce queste chiuse?", chiede. Una domanda semplice, che dopo trent’anni aspetta ancora risposta. Patrizia Benaglia racconta da via Covignano di garage e giardini trasformati in piscine non richieste: "Ho le ossa rotte per aver dovuto ripulire da sola", scrive al sindaco, chiedendosi se il sistema fognario non meriti finalmente due domande. E Marinella Pantani, da Lagomaggio, rincara: "Come sempre la colpa è della mancata apertura delle paratie a mare". Le fogne invece di inghiottire la pioggia sputavano acqua putrida "a fontana".

Dal fronte istituzionale, il sindaco Sadeholvaad ha parlato di "violentissimo nubifragio", ringraziando vigili del fuoco, protezione civile e volontari per aver riportato la città alla normalità in poche ore. Tutto vero, tutto encomiabile. Ma i cittadini che hanno spalato acqua e fango non hanno visto la stessa rapidità. Per loro, la normalità è stata la solita: scope, stracci e porte aperte per far uscire l’acqua. C’è chi dice che "i romagnoli non mollano mai". Ed è vero. Ma a furia di non mollare, si rischia di mollare la pazienza. Perché non è più solo maltempo: è un copione che si ripete, sempre uguale, dagli anni ’90 a oggi. E mentre i turisti sorseggiano spritz in spiaggia, a poche strade di distanza c’è chi spalanca porte e finestre per buttare fuori litri d’acqua. Il problema, quindi, non è la pioggia – che può essere eccezionale – ma la gestione. Chi controlla davvero quelle chiuse? Perchè – quando serve – non vengono aperte subito? Così facendo, a Rimini, la vera ’casa in riva al mare’ non sarà più quella dei sogni di Dalla: ma quella che, alla prima pioggia, rischia di ritrovarsi direttamente "in mezzo al blu".

Aldo Di Tommaso