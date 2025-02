La Radioterapia affidata ad Antonino Romeo: "Rimini è ai livelli dei centri più evoluti"

Una Radioterapia che continua a crescere nelle attrezzature, ma anche nelle competenze dei professionisti. E’ l’Unità operativa descritta dal dottor Antonino Romeo, nominato nuovo direttore, cosa che lo fa subentrare al facente funzione, il dottor Benedetti.

"Oggi Rimini non ha nulla da invidiare ai centri di radioterapia più evoluti - spiega il dottor Romeo -. Ultimamente è stata dotata anche di una Tac di centratura". A sottolineare gli importanti investimenti in tecnologie è anche la direttrice del presidio riminese Francesca Raggi. "Negli ultimi tempi si è investito molto per il rinnovo del parco tecnologico, per essere al passo con i tempi. E si è prestata molta cura all’umanizzazione degli spazi per accogliere i pazienti di età pediatrica. Inoltre la collaborazione avuta tra il personale dell’unità operativa e l’Irsst di Meldola ha migliorato l’interazione, altro aspetto molto importante".

Il dottor Antonino conosce molto bene l’Irst. Originario di Reggio Calabria, si è laureato in medicina e chirurgia all’Università degli studi di Messina specializzandosi poi in Radioterapia, conseguendo il dottorato di ricerca in oncologia, ematologia e patologia. Ha trascorso tre anni e mezzo nella Unitàdi radioterapia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Nel dicembre del 2007 ha iniziato a lavorare come dirigente medico nella Unità di radioterapia dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori, Irst (Irccs) di Meldola.