La raffica di denunce non ferma il vandalo che insulta i politici

Negli ultimi mesi ha collezionato denunce su denunce. E la polizia di Stato, in seguito all’ennesimo vandalismo, gli ha notificato il foglio di via da Rimini. Tutto inutile. Lui, un 50enne riminese, continua a imperversare con offese contro i politici, dalla premier Meloni al ministro Salvini fino a quelli di casa nostra. Negli ultimi giorni il vandalo si è divertito a imbrattare diversi muri del centro storico e anche la vetrina di un negozio sfitto, con scritte (tutte realizzate con vernice spray) contro Salvini. E sempre a lui sarebbe da attribuire l’insulto contro il ministro e leader della Lega che era comparso a inizio dicembre sul vaso del grande albero di Natale in piazza Cavour. Una delle ultime sue ’opere’ è la scritta vandalica a caratteri cubitali fatta in via Savonarola, sullo stesso muro dove in aprile fu realizzata la controversa opera dell’uomo che allatta. Il murales fu cancellato dopo pochi giorni da ignoti (le indagini della polizia sull’episodio ancora sono in corso), intanto al suo posto è comparso Salvini m... fascista. Ma il vandalo non ha nel mirino solo Salvini. Sempre sue le scritte ingiuriose fatte in zona stazione, in agosto, contro il presidente Mattarella e il Meeting di Cl. E sempre lui è stato identificato come l’autore dei ripetuti vandalismi contro la sede di Fratelli d’Italia a Riccione. Non solo: sarebbe lo stesso che ha imbrattato i manifesti per l’anniversario della morte dell’ex consigliere comunale Oronzo Zilli. Polizia e carabinieri l’hanno denunciato più volte negli ultimi mesi, ma il vandalo riminese (che risulta attualmente senza fissa dimora) continua come nulla fosse.