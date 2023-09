La rassegna d’autunno fa venticinque. Si parte domenica alla chiesa San Francesco

Venticinque edizioni, circa 250 concerti, grandi solisti ed ensemble, programmi che hanno abbracciato circa 1.000 anni di musica. La rassegna musicale d’autunno raggiunge un traguardo importante che la colloca come una delle iniziative più longeve, culturalmente rilevanti e riconosciute del tessuto musicale sammarinese. Un viaggio nel quale la Cassa di Risparmio di San Marino e l’associazione musicale Camerata del Titano hanno sempre avuto come obiettivo "l’impegno per lo sviluppo e la crescita – spiegano – della nostra comunità. L’edizione del venticinquesimo sarà viva, ironica, piacevole e profonda. Partendo da due estremi: le melodie sacre di Hildegarda von Bingen e la trascrizione per pianoforte di Oceans di Ezio Bosso". Dieci appuntamenti, ogni domenica, dal 24 settembre al 26 novembre, in luoghi della cultura del centro storico che stanno in un raggio di 100 metri dalla Porta del Paese. Tre concerti verranno ospitati nella Chiesa di San Francesco con l’ospitalità delle monache dell’Adorazione Eucaristica, due a Palazzo Sums e cinque al Teatro Titano. Si parte domenica, alle 21, alla Chiesa di San Francesco con ’Aristocratico’. Interprete l’ArsEmble: Asumi Motoiama soprano, Ettore Marchi chitarra francese, Maria Elena Ceccarelli clavicembalo.