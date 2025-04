La Regina a Pasqua riscopre il Gusto di vivere

"Gusto di vivere", la Regina sogna con la Pasqua e gli Ulivi al mare e ben 100 hotel aperti almeno fino ai primi di maggio. E’ stata inaugurata ieri mattina, in una piazza Primo Maggio vestita a festa con ulivi e piante, la tre giorni dedicata all’olio Evo e alle altre eccellenze enogastronomiche del territorio, organizzata dal Comune con Cna e ProduciAmo Romagna. A tagliare il nastro è stata la sindaca Franca Foronchi, insieme con l’assessora al turismo Elisabetta Bartolucci e alla presenza di Matteo Fabbri, responsabile di Cna Cattolica, Maurizio Saggion di ProduciAmo Romagna di Cna, Alfio Biagini, presidente del Consorzio piadina Igp e Mirco Galeazzi presidente provinciale di Cna Rimini.

"Cattolica è molto bella vestita di ulivi, con un allestimento bucolico ed evocativo, per ricreare l’atmosfera autentica che si può vivere nel nostro entroterra – spiegano la sindaca Franca Foronchi e l’Assessora Elisabetta Bartolucci – la nostra città è mare, un bellissimo mare, vacanze balneari, stabilimenti accoglienti e curatissimi, ma è anche collina. Cattolica ha queste due anime, la cui storia racconta il valore intrinseco ed identitario del nostro territorio. Un connubio che è alla base di quel "Gusto di vivere" unico e speciale del nostro territorio nel quale vogliamo far immergere i nostri turisti e i cattolichini. Attraverso il nostro olio Evo porteremo le persone in un viaggio nella nostra storia, tra tradizione, cultura ed eccellenze eno-gastronomiche con le cantine della Rimini Doc Strada dei Vini e dei sapori. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa Pasqua straordinaria".

Per il giorno di Pasqua, oggi, ad ogni ora, a partire dalle 10 ci sarà una masterclass dedicata all’olio Evo a cura di Maurizio Saggion. Alle ore 11 show cooking piadina, a cura del consorzio piadina romagnola Igp, mentre alle ore 17 GenerAzioni in campo, radici e percorsi del vino al femminile, presentazione del libro con l’autrice Eva Panitteri. Alle ore 18.15, Rimini Doc, Anima Adriatica, l’esperienza della Rebola. Spazio alla musica live, dalle ore 19.30 alle 20.30, con "No longer player", mentre alle 20.30 (fino alle 22) sarà Dj Cobra ad accompagnare l’evento. Domani, lunedì 21 aprile, terzo e ultimo giorno di "Pasqua – Gusto di vivere", ancora con le masterclass, in programma ogni ora, a partire dalle 10. Alle ore 11, show cooking piadina (a cura del Consorzio piadina romagnola Igp), mentre alle 18.15 l’incontro "Uno sguardo al futuro" di Rimini Doc, Anima Adriatica. Ad accompagnare la giornata la musica live di Dj Lorenzo Eclettico.

Luca Pizzagalli