La Regina cambia look Ecco la mappa dei lavori

La Regina si fa bella ed annuncia i lavori anche sull’arteria centralissima di via Garibaldi per circa 300.000 euro, compreso l’intervento anche in via Beethoven: a questo si aggiungono i lavori in via Verdi (secondo stralcio dopo l’estate) e via Del Porto (cantiere partirà a settembre) per un importo di quasi 1 milione e mezzo di euro complessivamente per il rifacimento di strade importanti e degli arredi in poco più di un anno. Intanto si annunciano i lavori in via Garibaldi per tutta questa settimana di inizio estate: si interverrà in un primo tratto iniziale compreso tra l’intersezione con la via Del Porto e la via Nazario Sauro, per proseguire successivamente in direzione Gabicce fino alla via Volturno.

"Nelle giornate di oggi, martedì, e domani, mercoledì, verrà eseguita la fresatura completa del manto stradale esistente, la sistemazione dei pozzetti e delle caditoie, l’esecuzione di bonifiche in profondità ove fosse necessario – confermano i tecnici comunali – dalla giornata di giovedì 21 cominceranno i lavori di rifacimento dei tappeti in asfalto. Le tempistiche sono legate anche alle ottimali condizioni meteo".

Probabile qualche disagio alla viabilità per l’intervento in tale via che ne collega molte altre: "Agli utenti della strada si consiglia anche di utilizzare percorsi alternativi paralleli alla via Garibaldi, come ad esempio via Cavour, via D’Azeglio, via dottor Ferri, via Fratelli Cairoli, via Quarto, via Comandini, via Volturno e via Foscolo" conferma l’amministrazione comunale.

Intanto: "Abbiamo ultimato il primo stralcio di via Verdi – prosegue l’assessore ai Lavori Pubblici Alessandro Uguccioni – e partiremo a settembre con via Del Porto. Ma vorrei ricordare anche l’intervento in atto in via Beethoven, davvero molto significativo anche perché in zona ospedale. Le strade di Cattolica saranno migliorate, così come gli arredi", promette l’assessore ai Lavori pubblici.

Non solo, perché "poi interverremmo sul tratto di via Verdi, che va da Piazza De Curtis a via Irma Bandiera nel prossimo autunno". Investimenti importanti con finanziamenti pubblici, attesi da tempo. "Infine _ conclude l’assessore _ ci tengo a ribadire come abbiamo risolto anche il problema della centralina elettrica del quartiere Violina, non ci saranno più black out in quella zona", assicura in conclusione l’assessore Alessandro Uguccioni.

Luca Pizzagalli