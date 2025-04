La Regina cerca un nuovo agente per la polizia locale

Il Comune di Cattolica ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un agente di polizia locale, area degli istruttori, da assegnare alla polizia locale di Cattolica. Le domande dovranno essere inviate solo ed esclusivamente sul sito www.inpa.gov.it entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 27 aprile 2025.

Tutte le informazioni e il bando sul sito del Comune di Cattolica. Dunque la macchina comunale cresce ed aumentano le figure professionali richieste, in una città che in inverno sfiora i 17.000 residenti ma in estate vede aumentare enormemente il proprio tessuto sociale e residenziale con migliaia di turisti ed operatori.