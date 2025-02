La Regina conquista la fiera di Monaco

Cattolica ha la sua vetrina in Germania. La sindaca Foronchi è tornata in questi giorni da F.re.e., il più grande salone del turismo della Baviera a Monaco, dove ha presentato la città nello stand dell’Emilia Romagna. "Cattolica è sempre più internazionale – dice la prima cittadina – Il lavoro di promozione che stiamo facendo come regione è davvero fondamentale. Il potenziamento di voli e treni è poi una scelta strategica che avvicina Cattolica e il nostro territorio ancora di più alla Germania. Cattolica e la Romagna sono attrattive in ogni stagione per la bellezza dei paesaggi naturali, adatti anche a ogni tipo di sport, per il mare, per l’enogastronomia, per la nostra storia e cultura"