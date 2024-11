La Regina dei cantieri: 35 milioni per la città

Manutenzione, bonifica e asfaltature delle strade, realizzazione del nuovo Palazzetto dello sport e campo da basket, riqualificazione della piscina, ristrutturazione della Rsa, vasca di laminazione ai Giardini de Amicis, edificazione della nuova scuola Repubblica ed efficientamento di via Carpignola, nuova stazione ferroviaria e tanti altr. La Regina presenta il conto dei suoi cantieri: 35 milioni di euro per rifarsi il look. La sindaca Franca Foronchi stila un bilancio dei suoi primi tre anni di mandato ed annuncia nuovi asfalti e lavori: "Ci stiamo preparando a vestire la città di luci e addobbi per Natale e Capodanno ma proseguiamo con tanti lavori per un investimento totale sulla città di circa 35milioni di euro". E naturalmente vi è il capitolo manutenzioni: "A causa soprattutto dei danni delle radici degli alberi. Tra le vie su cui abbiamo previsto asfaltature urgenti ci sono Irma Bandiera, Francesca Da Rimini e Comandini. Dopo la bonifica delle radici, partiremo con il rifacimento del manto stradale. Lavori in programma dopo il 15 novembre. Costo dell’intervento: 127mila euro, ed ancora via Lugo e via Michelangelo per un totale di 210mila euro, mentre su via del Giglio, dopo altri interventi si procederà con l’asfaltatura, per una spesa di 580mila euro". Si lavora, intanto, nel cantiere per il nuovo Palazzetto dello Sport (2 milioni e 700mila euro, più 150mila euro per le tribune) ed è in fase di decollo il project financing per la ristrutturazione della piscina (600mila euro). In cantiere anche la ristrutturazione della RSA (460mila euro), la realizzazione di un ascensore per il Monte Vici (45mila euro) e la pergola della Bottega del Parco (40mila euro). "C’è poi tutto il capitolo scuole – dice la sindaca –. Per la nuova scuola Repubblica l’investimento è pari a 7milioni e 200mila euro, mentre per Carpignola 2milioni e 168mila euro è l’impegno di spesa. Da non dimenticare poi: la vasca di laminazione ai Giardini de Amicis (9 milioni di euro di Hera) e la stazione ferroviaria per un investimento totale di 10milioni di euro a carico di Rfi".

Luca Pizzagalli