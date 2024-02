La regina del bowling si è innamorata di Riccione Paese

In Paese vuole portare anche il Natale in piena estate. La nuova presidente del comitato di Riccione Paese si chiama Lina Danese. L’imprenditrice da tempo gestisce il bowling sulla superstrada di San Marino. A Riccione, per le strade del Paese, è capitata nell’aprile di un anno fa. "Avevo un appuntamento con un fornitore e mi sono ritrovata in piazzetta Matteotti a fare colazione. Non c’ero mai stata e sono rimasta folgorata. Mi sono subito innamorata di quel luogo e pochi mesi dopo ho acquistato il bar Nika". La settimana scorsa si sono tenute le elezioni del comitato con la presidente uscente Vilma Volpetti che non si è ricandidata per la presidenza. Così è stata eletta con la stragrande maggioranza dei voti Lina Danese. Volpetti sarà la vice. La nuova presidente ha le idee chiare sul da farsi. "Sto già procedendo con la programmazione. La gestione degli eventi con una adeguata programmazione, è fondamentale. In Paese è importante promuovere la stagione invernale. Per farlo dobbiamo far conoscere questa realtà in estate a chi potrà poi tornarci. E questo lo si fa passando per gli eventi, tra quelli da confermare e altri da organizzare". Ed eccoci alle iniziative. "Certamente arriveranno le ‘Rosole’, un evento confermato, ma l’obiettivo è realizzare in primavera, nel periodo di Pasqua, anche una Festa dei fiori". In estate organizzare eventi in Paese potrebbe apparire più difficile, ma per la neo presidente non è così. Servono idee nuove e tra queste c’è il Summer Christmas. Al momento non vengono dati ulteriori dettagli, ma il Natale in estate non sarà l’unica novità. "Conosco bene Moreno il Biondo e vorrei portare serate per il ballo liscio in Paese. Mi rendo conto che Riccione è e deve essere in estate una città per i giovani, ma è importante creare anche una offerta per tutte le età".

a.ol.