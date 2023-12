La Regina di ghiaccio fa bene allo shopping

La Regina sogna una grande Natale, tra luci, pista del ghiaccio, igloo, ruota panoramica, casine di legno e tanto altro ancora. Negli ultimi weekend centinaia di parcheggi pieni hanno confermato un trend in crescita per Cattolica ed il suo commercio in centro. "Il primo risultato che ritengo sia stato raggiunto è che il progetto del Natale realizzato è molto sentito in città perché costruito su una profonda condivisione con gli operatori e quindi in tantissimi lo stanno promuovendo pure nei vari canali digitali a loro disposizione, a partire proprio dagli operatori economici – conferma Alessandro Belluzzi, vicesindaco ed assessore al Turismo ed al Commercio – questo porta con sé una buona campagna di comunicazione, anche agli occhi dei nostri turisti che possono notare una città viva, dinamica, con tante iniziative di qualità anche in inverno. Un ottimo riscontro lo ha avuto anche il palinsesto degli eventi, attività, mostre e spettacoli, cosi come l’apertura del parcheggio gratuito dietro il municipio nei fine settimana o le altre formule che abbiamo attuato sul fronte della sosta nella zona centrale, grazie anche alle indicazioni pervenute dalle categorie economiche del commercio. Centinaia di posti auto occupati nei weekend conferma tanto passeggio e tante persone a fare shopping".

E poi precisa: "Come abbiamo sempre detto questo progetto del Natale 2023 – prosegue Belluzzi – è stato studiato innanzitutto per dare il massimo sostegno alle nostre attività economiche presenti tutto l’anno nel centro commerciale naturale, e per promuovere la nostra città in vista della stagione estiva, offrendo un’offerta di qualità a chi sceglierà di passare le proprie vacanze in città, turisti o proprietari di seconde case, da qui l’idea ad esempio della grande festa di Capodanno in Piazza Roosevelt con il concerto gratuito dei JBees e l’animazione di Radio Studio Più dove si annunciano come sempre migliaia di persone. I conti si fanno sempre alla fine, ma ad oggi possiamo dirci soddisfatti, colgo l’occasione per invitare a venirci a trovare, per la nostra realtà il cosiddetto turismo di prossimità e’ strategico soprattutto in autunno ed inverno e per ringraziare tutti coloro che hanno collaborato e lo stanno facendo tuttora per rendere la nostra città sempre più bella e attrattivà".

Luca Pizzagalli