La Regina di ghiaccio si scalda. Pronti a tornare i mercatini natalizi

Dal prossimo 2 dicembre e fino al 7 gennaio 2024, Cattolica torna ad essere la Regina del Natale (eventi, musica, pista del ghiaccio). Lungo viale Bovio, via Matteotti (tratto via Corridoni - Bovio), verranno allestite le casine dei mercatini del "Bosco Ghiacciato" che anche quest’anno saranno esclusivamente dedicate ai prodotti tipici agroalimentari, dolciumi, dolci tradizionali natalizi ed enogastronomia. L’amministrazione comunale ha previsto l’esenzione dal pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e del canone di affitto delle casette per l’intera durata della concessione.

"Rimane sotto responsabilità ed a carico di chi affitterà la casina di Natale la custodia, l’assicurazione, la pulizia e la spesa di allestimento della postazione, la realizzazione degli impianti e la fornitura di energia elettrica – spiega l’amminitrazione comunale – per avere tutte le informazioni legate all’organizzazione e gestione dei mercatini di Natale è possibile contattare la PROMO-D di San Giovanni in Marignano. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il prossimo lunedì 15 novembre 2023".

Un’occasione per tanti operatori e commercianti del territorio per un intero mese di eventi che vuol rilanciare le ambizioni invernali del territorio cattolichino. E non mancheranno le sorprese per un centro città che chiede manifestazioni ed eventi proprio rilanciare il tessuto economico-turistico anche in inverno.

lu.pi.