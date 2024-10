La Regina parla francese, un patto di promozione tra Cattolica e la ’gemella’ Saint Dié des Vosges

Cattolica-Saint Dié des Vosges: l’amministrazione comunale in trasferta nella città gemellata francese per rinsaldare il patto d’amicizia e promuovere la Regina. Una delegazione del Comune, composta dal Vice sindaco e Assessore al Turismo Alessandro Belluzzi, dalla dirigente Claudia Rufer e dalla dipendente dello Iat Silvia Giustini, è partita alla volta di Saint Dié des Vosges dove è stata accolta dal Sindaco Bruno Touissant e da altri amministratori della città con i quali hanno riconfermato lo storico patto di amicizia tra i due Comuni. Patto che affonda le radici nel 1997.

La trasferta è stata l’occasione per partecipare anche alla tre giorni del Festival Internazionale della Geografia, evento di punta della città e tra le massime vetrine promozionali della Francia che quest’anno ha contato oltre 40mila visitatori, dove il Comune di Cattolica ha fatto conoscere dal proprio stand le eccellenze enogastronomiche del territorio.

"È il terzo anno che torniamo a Saint Dié de Vosges – spiega il Vice sindaco Belluzzi – questa trasferta rientra in un piano messo a terra da inizio legislatura con il quale vogliamo rinsaldare i rapporti con le città straniere con cui Cattolica è gemellata da anni. Due di queste sono in Francia, come Saint Dié, con cui il patto d’amicizia è nato nel 1997".