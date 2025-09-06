La Regina pensa già a Natale: avviato il bando per assegnare la gestione della pista di pattinaggio

A Cattolica si respira già aria di Natale. Il Comune ha infatti già avviato il bando per l’assegnazione della gestione della pista di pattinaggio che animerà piazza Primo Maggio durante le festività 2025-2026. Un appuntamento ormai tradizionale, capace di trasformare il cuore della città in un palcoscenico di luci, musica e sorrisi, con un’attrazione che ogni inverno richiama famiglie, ragazzi e turisti.

Il bando, approvato con determinazione dirigenziale il 4 settembre, punta a individuare un operatore economico che si occuperà di progettare, allestire e gestire la pista da novembre 2025 a gennaio 2026. Non una pista qualunque, ma una struttura coperta da una tensostruttura trasparente e pensata per integrarsi con l’eleganza della piazza e la sua fontana. Il progetto potrà prevedere anche un percorso ghiacciato che circondi il monumento, creando un effetto scenografico di grande impatto.

Non mancano però le regole: il gestore dovrà garantire sicurezza, decoro e rispetto delle norme ambientali, oltre a proporre iniziative collaterali come spettacoli, corsi o gare di pattinaggio. L’obiettivo dell’amministrazione è chiaro: valorizzare il centro, sostenere le attività commerciali e dare slancio all’economia cittadina anche in inverno, attirando visitatori dai territori vicini.

Le domande dovranno arrivare entro il 19 settembre via Pec, corredate da un progetto dettagliato e da tutta la documentazione richiesta. Poi un seggio di gara valuterà le proposte secondo criteri tecnici, organizzativi ed estetici, premiando l’offerta capace di coniugare qualità e creatività.

Federico Tommasini