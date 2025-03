La Regina piange Grazia Olivieri Aureggi. Fu voce e direttrice del coro "Le Valligiane"

E’ stata per oltre un decennio la colonna portante e anima, oltre che una delle voci e direttrice, del coro "Le Valligiane", "Coro folkloristico amatoriale", come orgogliosamente rivendicato nel materiale promozionale. Persona solare, gentile, aperta e disponibile, è stata una figura importante e conosciuta per la città di Cattolica. E’ mancata l’altro ieri, all’età di 87 anni, Grazia Olivieri Aureggi. Lascia il marito Alberto, i due figli Antonio e Arianna, e numerosi nipoti. Per oltre un decennio, tra i primi anni Novanta del Novecento e il 2003, aveva diretto l’originale compagine vocale, formata da una trentina di donne cattolichine, che si sono prodotte in centinaia di esibizioni, all’insegna dei canti della tradizionale popolare regionale. In particolare, i cori trentini, quelli della Grande Guerra, e canti popolari italiani. A ricordare l’amatissima zia, con un post su Facebook, è una delle nipoti, Nicoletta Olivieri, fino al 2021 vicesindaca di Cattolica. Il padre di Grazia, Amedeo Olivieri, era stato uno dei primi marescialli dell’Arma cittadini. Aveva avuto quattro figli, tra cui Grazia.

"Mia zia Grazia aveva una grandissima passione per la musica – sorride Nicoletta Olivieri –, cantava sempre, o quasi, anche quando era in casa da sola. Un’altra delle sue passioni era la pittura. E fino a tre mesi fa era in piena forma".

Grazia Oliveri, oltre a dirigere e cantare nel coro de "Le Valligiane", si esibiva anche in trio insiema a Roberto Boccia e alla maestra Liliana Tonti al pianoforte. Negli anni Settanta e Ottanta aveva gestito un negozio di ceramiche nella vicina Gabicce.

Le esequie si terranno - in forma civile - questa mattina alle undici alla cappella del cimitero.