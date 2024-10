La Regina piange il musicista Bozza

Si è spento all’età di 79 anni, Roberto Bozza, musicista cattolichino, molto noto in città per le sue innumerevoli iniziative culturali e musicali. Tra i fondatori del gruppo folkloristico "La Canta", molto apprezzato per i suoi canti popolari e della tradizione locale, realizzati nelle piazze e nelle feste del territorio. Ma anche amante della città di Cattolica e della riviera degli anni d’oro. Il suo ultimo regalo alla città è stata la mostra fotografica "Tintarella di musica" con i più famosi locali da ballo e personaggi della riviera dagli anni ‘50 ad oggi, allestita al primo piano del Mercato Coperto.