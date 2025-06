La Regina scende in campo: ecco il playground

Il primo campo da basket all’aperto di Cattolica è cosa fatta e così la Regina amplia la sua offerta sportiva e qualifica sempre più tutta la zona a monte della ferrovia, con il nuovo playground al quartiere Macanno. "Abbiamo aggiunto una nuova struttura agli impianti sportivi della città, un nuovo spazio all’aperto e pubblico, aperto a tutti e tutte, come il ciclodromo – commenta la Sindaca Franca Foronchi – il playground del Macanno non solo riqualifica un’intera area, ma sarà un punto di riferimento per l’intera comunità, attraverso il quale vogliamo promuovere lo sport, il benessere e la socialità. Non a caso ci siamo candidati a Comune europeo dello sport per il 2027: lo sport, l’attività fisica, fanno parte della nostra cultura e del nostro modo di vivere. Ringrazio l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni per aver seguito i lavori e l’assessora Claudia Gabellini che è riuscita a ottenere il finanziamento da parte della Regione Emilia-Romagna con il quale abbiamo potuto realizzare l’opera". L’opera, infatti, è stata in parte finanziata nell’ambito degli accordi di programma per la sicurezza urbana promossi dalla Regione Emilia-Romagna con la legge regionale 4 dicembre 2003. "È un colpo d’occhio bellissimo – commenta Uguccioni –. Per me che sono anche allenatore di basket è una grande emozione vedere il risultato finale di questo spazio così prezioso per la nostra città". La realizzazione del playground ha richiesto un investimento complessivo di 160mila euro di cui 75mila finanziati dalla Regione e 85mila euro dal Comune di Cattolica.

Luca Pizzagalli