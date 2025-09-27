Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l'ultimo confronto
Rimini
CronacaLa Regina scende in piazza per Gaza
27 set 2025
FEDERICO TOMMASINI
Cronaca
La Regina scende in piazza per Gaza

Domani alle 10 il flash mob a sostegno della popolazione palestinese. L'organizzazione: "Niente politica, solo solidarietà alle vittime"

La manifestazione pro Gaza andata in scena a Rimini lunedì

La manifestazione pro Gaza andata in scena a Rimini lunedì

Per approfondire:

Non ci saranno palchi né slogan gridati, ma solo persone che hanno scelto di esserci. Domani alle 10, davanti al comune di Cattolica, i cittadini si ritroveranno per un flash mob a sostegno della popolazione palestinese, stremata da due anni di guerra. L'idea è partita da un gruppo di cittadini che hanno sentito il bisogno di agire. "Non abbiamo colori politici – spiega Anna Maria Sanchi, tra gli organizzatori insieme a Claudio Roncarati – siamo solo donne e uomini che non vogliono voltarsi dall'altra parte".

Il flash mob sarà essenziale: brevi parole, la lettura di poesie e la presenza silenziosa di chi sente il bisogno di dire basta alla violenza. Una grande piazza che diventerà un'unica voce, così come hanno fatto tantissimi centri in giro per l'Italia e il mondo. Ci saranno solo corpi e volti che si faranno sentire con discrezione, ma soprattutto con forza. "Perché un flash mob per Gaza? Perché secondo Save the Children, ogni ora muore un bambino – racconta Sanchi – ucciso da un proiettile, travolto dalle macerie, stroncato dalla fame o da malattie senza cure. Parliamo di circa 60mila morti, di cui 20mila sono bambini. Davanti a numeri così non possiamo tacere". La manifestazione vuole inserirsi in un sentimento globale che cresce spontaneo, fuori dalle logiche dei governi: la solidarietà dei popoli. "In tutto il mondo le piazze si sono riempite – continua l'organizzatrice – non per vendetta, ma per chiedere giustizia. Bombardare scuole, case e ospedali, affamare e colpire civili inermi sono crimini di guerra. Nulla, nemmeno l'atroce attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, può giustificare queste atrocità". Anche Cattolica, dunque, aggiunge la sua voce: una voce che invoca il cessate il fuoco e una soluzione politica che riconosca ai palestinesi il diritto a una patria. "Domani saremo lì, davanti al comune – conclude Sanchi – per dire che questo dolore ci appartiene, che questa richiesta di giustizia è anche la nostra. Cattolica c'è e non resta indifferente".

Intanto sui gruppi social della città non sono mancate le polemiche: c'è chi invita a "pensare prima agli italiani" e chi minimizza ricordando che "non c'è solo Gaza". Ma gli organizzatori hanno scelto il silenzio come risposta. Niente polemiche, niente repliche. "L'unica cosa che conta – ribadisce Sanchi – è far sentire la nostra vicinanza agli abitanti di Gaza. Senza urla, ma con dignità e umanità".

Federico Tommasini

