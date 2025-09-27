La Regina scende in piazza per Gaza

Non ci saranno palchi né slogan gridati, ma solo persone che hanno scelto di esserci. Domani alle 10, davanti al comune di Cattolica, i cittadini si ritroveranno per un flash mob a sostegno della popolazione palestinese, stremata da due anni di guerra. L’idea è partita da un gruppo di cittadini che hanno sentito il bisogno di agire. "Non abbiamo colori politici – spiega Anna Maria Sanchi, tra gli organizzatori insieme a Claudio Roncarati – siamo solo donne e uomini che non vogliono voltarsi dall’altra parte".

Il flash mob sarà essenziale: brevi parole, la lettura di poesie e la presenza silenziosa di chi sente il bisogno di dire basta alla violenza. Una grande piazza che diventerà un’unica voce, così come hanno fatto tantissimi centri in giro per l’Italia e il mondo. Ci saranno solo corpi e volti che si faranno sentire con discrezione, ma soprattutto con forza. "Perché un flash mob per Gaza? Perché secondo Save the Children, ogni ora muore un bambino – racconta Sanchi – ucciso da un proiettile, travolto dalle macerie, stroncato dalla fame o da malattie senza cure. Parliamo di circa 60mila morti, di cui 20mila sono bambini. Davanti a numeri così non possiamo tacere". La manifestazione vuole inserirsi in un sentimento globale che cresce spontaneo, fuori dalle logiche dei governi: la solidarietà dei popoli. "In tutto il mondo le piazze si sono riempite – continua l’organizzatrice – non per vendetta, ma per chiedere giustizia. Bombardare scuole, case e ospedali, affamare e colpire civili inermi sono crimini di guerra. Nulla, nemmeno l’atroce attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, può giustificare queste atrocità". Anche Cattolica, dunque, aggiunge la sua voce: una voce che invoca il cessate il fuoco e una soluzione politica che riconosca ai palestinesi il diritto a una patria. "Domani saremo lì, davanti al comune – conclude Sanchi – per dire che questo dolore ci appartiene, che questa richiesta di giustizia è anche la nostra. Cattolica c’è e non resta indifferente".

Intanto sui gruppi social della città non sono mancate le polemiche: c’è chi invita a "pensare prima agli italiani" e chi minimizza ricordando che "non c’è solo Gaza". Ma gli organizzatori hanno scelto il silenzio come risposta. Niente polemiche, niente repliche. "L’unica cosa che conta – ribadisce Sanchi – è far sentire la nostra vicinanza agli abitanti di Gaza. Senza urla, ma con dignità e umanità".

Federico Tommasini