La Regina strizza l’occhio a Londra e il Modcast approda in riviera

Londra e la Riviera non sono mai state così vicine. Da venerdì fino a lunedì 8, a Cattolica e Gabicce sbarca il Modcast goes Rivierabeat, il festival all’insegna della cultura Mod britannica, tra musica, moda, cinema e lifestyle. Un appuntamento che richiamerà pubblico da tutta Italia e non solo: attesi 200 turisti inglesi. Il filo rosso che unisce tutto questo è la subcultura giovanile nata a Londra negli anni ’50, tra look innovativi e ritmi beat e afro. "La parola d’ordine sarà unione – dicono l’assessora Bartolucci e la sindaca Foronchi –. Come quella tra Cattolica e Gabicce, tra dolce vita, benessere e buona musica: il vero stile della Riviera. Un’occasione strategica per promuovere un territorio raggiungibile anche dall’estero".

Un appuntamento che porta con sé però non poche polemiche, come quelle sollevate dagli albergatori, che lamentano una scarsa visibilità data alle strutture della Regina da parte degli organizzatori. "Si tiene poco conto degli alberghi di Cattolica – spiega Massimo Cavalieri, presidente dell’Associazione Albergatori di Cattolica –. L’abbiamo fatto presente, ma non ci è mai stata data risposta. Quello che speravamo è che un festival ospitato a Cattolica tenesse maggiormente in considerazione anche noi".

Polemiche a parte, venerdì alle 13 al Lamparino di Cattolica con una maratona musicale non stop fino alle 19, seguita da cena e beach party. Nello stesso giorno, a Gabicce Mare, si terrà un cocktail party dalle 18, con le esposizioni del designer Gianni Rossi, un mercatino vintage e la mostra delle Lambrette d’epoca. Sabato, si riparte dal Lamparino con altra musica dalle 13 alle 19; poi yoga e mostre a Gabicce, per poi concludere la giornata di nuovo in Romagna con un giro in Lambretta che si fermerà in piazza Primo Maggio. Dalle 19 aperitivo al tramonto al Bikini di Cattolica, fino alla chiusura alle 4 del mattino. Domenica si apre la giornata ancora una volta con lo yoga a Gabicce, poi musica senza interruzione al Lamparino. Dalle 15, Boat party con partenza dal molo lato Gabicce. Per concludere la giornata: aperitivo in piazza Tramonto a Cattolica e, a seguire, lo spettacolo di Trevor Laird. Ultimo giorno, si comincia alle 13 al Lamparino, per proseguire poi in spiaggia con la Modcast Pedalò Race alle 15, e infine il closing party a Gabicce dalle 20.

Federico Tommasini