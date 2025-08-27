La Regina tende una mano a Gaza: "Al lavoro per salvare 50 bambini"

Cattolica scende in campo per salvare dall’orrore della guerra e dalla fame una cinquantina di bambini e ragazzi provenienti dalla striscia di Gaza. Sono in atto dei colloqui, serrati da alcune settimane, dalla Fondazione "Aiutiamoli a vivere Ong", che ha sede a Cattolica nell’ex-convento francescano della parrocchia di Sant’Antonio in via del Prete, verso la terra martoriata dal conflitto con Israele.

"Stiamo cercando di aprire un corridoio umanitario – conferma Fabrizio Pacifici, presidente della Fondazione – grazie ai nostri contatti con Padre Ibrahim Falthas in Terra Santa e con la Fondazione Peres israeliana per accogliere a Cattolica 50 bambini della striscia di Gaza. Le trattative sono in corso e presto speriamo di essere in grado di sciogliere le riserve. Si tratta di bambini palestinesi che hanno bisogno di ogni genere di prima necessità e che vivono giorni durissimi a causa del conflitto in corso. In parte alcuni di loro verranno nell’ex-convento dei frati minori conventuali in via Del Prete ed in parte in una struttura alberghiera di Cattolica convenzionata. Stiamo lavorando per portarli a Cattolica per metà settembre".

La Fondazione "Aiutiamoli a vivere", nata nel 1992 su iniziativa di Padre Vincenzo Bella, frate francescano presente a Cattolica per numerosi anni, ed appunto il dott. Fabrizio Pacifici, attuale presidente di Terni, è nata per sostenere ed aiutare centinaia di migliaia di famiglie e bambini bielorussi devastati dalla tragedia nucleare di Chernobyl, e bambini anche di altri paesi, come di recente è avvenuto sempre a Cattolica anche per alcuni bambini ucraini provenienti da un’altra zona di guerra come l’Ucraina. Dal 1° aprile 2017 tale Fondazione, grazie anche a Padre Luigi Faraglia, ex-parroco, frate francescano dei minori conventuali, gestisce l’ex-convento francescano a fianco della chiesa di Sant’Antonio a Cattolica. Proprio di recente sono stati effettuati alcuni lavori di rinnovo della struttura dell’ex-convento con investimenti in ambito di risparmio energetico mentre in precedenza era stata completata pure la ristrutturazione dell’area esterna, retrostante all’ex-convento verso la ferrovia, dove è stato realizzato il nuovissimo Circolo Tennis "M. Kolbe" , con ben tre campi disponibili, per sostenere pure le attività della Fondazione. Ora questo nuovo progetto per aiutare a vivere chi davvero sta passando ore drammatiche insieme ai propri famigliari ed ai propri cari.

Luca Pizzagalli